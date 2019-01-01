الدولار يتراجع أمام ست عملات رئيسية في ختام أقوى عام منذ 2015

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 يناير 2019, 10:04 صباحا
صورة لأوراق بنكنوت من فئة 100 دولار في مكتب للصرافة في جاكرتا بأندونيسيا. (رويترز ).

هبط الدولار مقابل الين واليورو الاثنين، وسط تعاملات محدودة في نهاية العام، مع تراجع جاذبية العملة الأميركية كملاذ آمن بفعل التفاؤل بشأن التقدم الذي تحقق في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

لكن العملة الأميركية ظلت على مسارها صوب تحقيق أقوى أداء سنوي في ثلاثة أعوام، وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة تضم ست عملات منافسة، بنسبة 0.22 بالمئة يوم الاثنين، بحسب «رويترز».

وعلى مدى العام، ارتفع المؤشر 4.4 بالمئة، مسجلا أفضل مكاسبه السنوية بالنسبة المئوية منذ عام 2015، وسجل الدولار أدنى مستوى في ستة أشهر مقابل العملة اليابانية.

وارتفع اليورو 0.08 بالمئة يوم الاثنين مقابل العملة الأميريكية، فيما تتجه العملة الأوروبية الموحدة إلى تسجيل خسارة نسبتها نحو 5% مقابل الدولار في عام 2018.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.31 بالمئة لأعلى مستوى في ثلاثة أسابيع. وخسرت العملة البريطانية نحو 6% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام.

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