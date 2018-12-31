الدولار ينهي تعاملات العام مستقرًا مع انحسار التوترات بين واشنطن وبكين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 31 ديسمبر 2018, 01:16 مساء

استقر الدولار على نطاق واسع، اليوم الإثنين، في معاملات نهاية عام هزيلة، حيث تصدر الدولار الأسترالي المكاسب في ظل انحسار التوترات بشأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين لتوقعات بإحراز تقدم في المحادثات.

وزاد الدولار الأسترالي 0.4% إلى 0.7063 دولار أميركي، لكنه انخفض حوالي 10% خلال العام، إذ عانت العملة الأسترالية أمام نظيرتها الأميركية نظرًا للتوترات بين أكبر اقتصادين في العالم، حيث يعتبر الدولار الأسترالي عملة وثيقة الصلة بحركة التجارة العالمية، وفق «رويترز».

واستقر مؤشر الدولار عند 96.43، وهو يتجه لإنهاء السنة على مكاسب بنحو 5% مدعومًا بالتوترات التجارية ورفع أسعار الفائدة.

واستقر اليورو دون تغير يذكر عند 1.1440 دولار، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع في معاملات هادئة وزاد 0.3% إلى 1.2732 دولار.

لكن العملة البريطانية فقدت أكثر من 6% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام بفعل متاعب عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ليبيا الدينار والدولار».. كتاب جديد يحلل الوضع الليبي في لحظاته الاستثنائية
اقتصاد
تقرير: التاريخ الطويل للديربيات الليبية
رياضة محلية
3 أسباب تغيب مظاهر فرح الديربي بين «الزعيم» و«العميد»
رياضة محلية
مديرية أمن طرابلس: الوفد الأمني الذي زار بنغازي مكون من المنطقتين الغربية ...
ليبيا
بلجيكا تدرس حظر استخدام جنودها الهواتف الذكية بسبب التجسس
دولى
بحضور عمر الحاسي.. تأسيس «التجمع الوطني الليبي» في مدينة الزاوية
ليبيا
السوق الموازية: العملات الدولية تعاود تراجعها أمام الدينار
ليبيا
حصاد اقتصاد 2018: تعافي عائدات النفط رغم هجوم الجضران و«داعش» وإغلاقات بعض ...
ليبيا
حصاد اقتصاد 2018: كبح جماح التضخم والدينار أكبر الرابحين
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: المرحلة الانتقالية كيف تنتهي.. وما البدائل؟ (6 ـ 7)
ليبيا
فيصل فخري يفوز يجائزة «مفتاح بوزيد للصحافة»
ثقافة وفن
حصاد 2018: الملتقى الوطني.. ملحق 2019 بعد باليرمو وباريس
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

امرأة في الـ 65 تنجب بعد حمل طبيعي