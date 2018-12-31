الدولار ينهي تعاملات العام مستقرًا مع انحسار التوترات بين واشنطن وبكين

استقر الدولار على نطاق واسع، اليوم الإثنين، في معاملات نهاية عام هزيلة، حيث تصدر الدولار الأسترالي المكاسب في ظل انحسار التوترات بشأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين لتوقعات بإحراز تقدم في المحادثات.

وزاد الدولار الأسترالي 0.4% إلى 0.7063 دولار أميركي، لكنه انخفض حوالي 10% خلال العام، إذ عانت العملة الأسترالية أمام نظيرتها الأميركية نظرًا للتوترات بين أكبر اقتصادين في العالم، حيث يعتبر الدولار الأسترالي عملة وثيقة الصلة بحركة التجارة العالمية، وفق «رويترز».

واستقر مؤشر الدولار عند 96.43، وهو يتجه لإنهاء السنة على مكاسب بنحو 5% مدعومًا بالتوترات التجارية ورفع أسعار الفائدة.

واستقر اليورو دون تغير يذكر عند 1.1440 دولار، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع في معاملات هادئة وزاد 0.3% إلى 1.2732 دولار.

لكن العملة البريطانية فقدت أكثر من 6% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام بفعل متاعب عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.