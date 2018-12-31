أسهم أوروبا ترتفع مدفوعة بتهدئة التوترات بين بكين وواشنطن

متعاملون في بورصة فرانكفورت (الإنترنت)

ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلًا في المعاملات المبكرة، اليوم الإثنين، حيث أثارت تصريحات تبعث على الاطمئان من واشنطن وبكين بشأن الخلافات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم بعض الارتياح في أوساط المستثمرين بعد عام صعب لأسواق الأسهم.

وارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.3% مواصلاً صعوده من خسائر تكبدها يوم الخميس هي الأشد في عدة سنوات، وفق «رويترز».

كما صعد المؤشر «كاك 40» الفرنسي 0.6%، والمؤشر «إبكس» الإسباني 0.5%، في حين زاد «فايننشال تايمز 100» البريطاني 0.2%، لكن جاءت الأحجام هزيلة بسبب إغلاق بورصتي ألمانيا وميلانو والغلق المبكر لبورصتي لندن ويورونكست قبيل احتفالات العام الجديد.

وتحسنت معنويات السوق بعض الشيء بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه أجرى «مكالمة جيدة جدًا» مع نظيره الصيني شي جين بينغ لمناقشة التجارة، وتحدث عن إحراز تقدم كبير.

لكن وسائل الإعلام الصينية بدت أكثر تحفظًا، حيث قالت إن شي يأمل في أن يلتقي فريقا التفاوض في منتصف الطريق ويتوصلا إلى اتفاق يصب في مصلحة الطرفين.

وما زال المستثمرون يلعقون جراح عام عصيب، حيث يتجه «ستوكس 600» صوب أسوأ عام له في عشر سنوات، في حين سيكون أداء أسهم منطقة اليورو هو الأسوأ منذ 2011.

وتصدر قطاع التعدين والموارد المكاسب في المعاملات المبكرة وزاد مؤشره 0.9%، مدعومًا بتحسن أسعار النحاس حتى مع اتجاه معظم المعادن الصناعية صوب خسائر في 2018.