أسعار النفط تميل إلى الارتفاع في آسيا

محطة للوقود في مدينة أورليان بوسط فرنسا

تميل أسعار النفط إلى الارتفاع في آسيا، في تعاملات اليوم الإثنين، متأثرة باستعادة المستثمرين بعض التفاؤل بسبب رغبة الصين والولايات المتحدة في التوصل إلى حل تفاوضي لحربهما التجارية.

وارتفع سعر برميل النفط الخفيف، المرجع الأميركي، للخام تسليم فبراير ارتفاعًا قدره 51 سنتًا ليبلغ سعره 45.84 دولار في المبادلات الإلكترونية في آسيا، وفق «فرانس برس».

أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم فبراير فقد ارتفع 62 سنتًا إلى 53.83 دولار.

يأتي ذلك فيما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ، السبت، رغبتيهما في التفاوض حول حل لوضع حد لخلافاتهما التجارية بعد شهر من اتفاقهما على تهدئة في الحرب التجارية بين البلدين.

وبادر ترامب إلى الكشف في تغريدة عن «اتصال طويل وجيد جدًا» مع نظيره الصيني، وقال: «نتقدم بشكل جيد باتجاه اتفاق. إذا توصلنا إليه فسيكون واسعًا جدًا وسيغطي كل المجالات وكل الخلافات. نحقق تقدمًا كبيرًا».

لكن أسعار النفط تبقى منخفضة جدًا منذ عام، ويفترض أن تستمر في مواجهة صعوبات في الانتعاش في أجواء فائض العرض والتوقعات بضعف أكبر في النمو الاقتصادي.

وانخفض سعر برميل النفط الخفيف بنسبة 25% عما كان عليه في بداية العام، وسعر برنت 20%.

وخسر النوعان حوالي 40% من قيمتهما بالمقارنة مع أكتوبر عندما بلغا أعلى المستويات منذ أربع سنوات.

وقال الخبير في المواد الأولية في مجموعة «فيليب فيتشرز» في سنغافورة، بنجامين لو، إن «آثار المخزونات التي تميل إلى الارتفاع والقلق الاقتصادي على الأمد القصير عززا التشاؤم».