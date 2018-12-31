تمديد فترة توقيف كارلوس غصن حتى 11 يناير

رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة «نيسان»، كارلوس غصن

قضت محكمة في طوكيو، اليوم الإثنين، بتمديد توقيف رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة «نيسان»، كارلوس غصن، حتى 11 يناير على خلفيّة شبهات باستغلاله الثقة، مما يعني أنه سيمضي بداية العام 2019 خلف القضبان.

وبحسب قناة «إن إتش كاي» ووكالة «جيجي» وجريدة «نيكاي»، فقد وافق القاضي على طلب المدعي الذي رأى أنه يحتاج إلى وقت إضافي ليقرر ما إذا كان سيوجه لغصن مزيدًا من التهم.

والقرار الذي اتّخذته المحكمة، الإثنين، لا يعني أنّ غصن سيُطلق تلقائيًا في 11 يناير أو في اليوم التالي، ذلك أنه يمكن للمدعي من الناحية النظرية أن يمدد توقيفه.

وتتفاقم مشاكل غصن مع القضاء يومًا بعد يوم.

وأوقف غصن وأودع السجن على ذمّة التحقيق في التاسع عشر من نوفمبر في طوكيو.