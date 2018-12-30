ترامب يعلن إحراز «تقدم كبير» لحل الخلاف التجاري مع الصين

الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونظيره الصيني شي جينبينغ وأعضاء الوفدين إلى طاولة العشاء في بوينوس آيرس

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه تمّ إحراز تقدّم كبير على صعيد المحادثات التجارية الجارية مع الصين لإنهاء حرب الرسوم الجمركية الدائرة بينهما.

وكتب ترامب على «تويتر»، مساء السبت: «لقد أجريت لتوّي مكالمة طويلة وجيّدة جدًا مع الرئيس الصيني شي .. والاتفاق يسير على ما يرام. وفي حال التوصّل إلى اتفاق فسيكون شاملاً وسيغطي كل المسائل والمجالات ونقاط الخلاف. لقد تمّ إحراز تقدّم كبير»، وفق «فرانس برس».

من جهته، قال الرئيس الصيني شي جينبنغ إن واشنطن وبكين ترغبان في إحراز تقدّم ثابت في العلاقات بينهما.

ونقلت وكالة الصين الجديدة (شينخوا) عن شي قوله إنّ «الصين والولايات المتحدة تعملان على تنفيذ شروط الهدنة التي توصّلتا إليها في وقت سابق من هذا الشهر لتهدئة الحرب التجارية الدائرة بينهما».

وأعرب شي عن أمله في «أن يلتقي الطرفان في منتصف الطريق ويتوّصلا إلى اتفاق يعود بالنفع على البلدين والعالم في أسرع وقت ممكن».

والأحد الماضي، سعى وزير الخزانة ستيفن منوتشين إلى تهدئة قلق المستثمرين بإعلانه أنه أجرى مكالمة هاتفية مع المديرين التنفيذيين لكبرى البنوك، إلا أن تصريحاته لقيت انتقادات واسعة من مراقبي السوق الذين قالوا إنها أثارت شكوكًا جديدة.

وفيما لا يزال المستثمرون يشعرون بالقلق، تحسنت العلاقات بين البلدين منذ اتفاق رئيسيهما في مطلع ديسمبر على هدنة مدتها 90 يومًا للتوصّل إلى اتفاق.

وظهرت مؤشرات صغيرة على التحسن، كما توقف ترامب عن إطلاق تهديدات جديدة.

كما أعلنت إدارة الجمارك الصينية، الجمعة، أنها صادقت على استيراد الأرز الأميركي، بعد أن قالت إدارة تخزين الحبوب المملوكة للحكومة أنها استأنفت شراء حبوب الصويا الأميركية، بينما أعلنت الصين أنها ستعلق فرض مزيد من الرسوم على السيارات وقطع الغيار المصنوعة في الولايات المتحدة ابتداء من الأول من يناير.

وبدأ ترامب الحرب التجارية بسبب ما اعتبره ممارسات تجارية صينية غير منصفة. وتتفق معه في ذلك اليابان والاتحاد الأوروبي وغيرهما.

ويسعى ترامب إلى خفض كبير في عجز الميزان التجاري مع الصين، ويدعو بكين إلى تطبيق إصلاحات لفتح الاقتصاد أمام الشركات الأجنبية.

اتصالات وثيقة

يعتزم مفاوضون تجاريون من الولايات المتحدة والصين عقد لقاء لإجراء محادثات في يناير، بحسب ما أعلنت بكين الخميس، إلا أنها لم تؤكد موعد المحادثات أو مكانها بالتحديد.

وقال الناطق باسم وزارة التجارة الصينية، غاو فينغ، إن فرق التفاوض الصينية والأميركية حول التجارة والاقتصاد تبقي على اتصالات وثيقة.

وسيترأس نائب ممثل التجارة الأميركي، جفري غيريش، الفريق الأميركي للمحادثات خلال الأسبوع الذي يبدأ في السابع من يناير.

وستكون هذه أول محادثات وجهًا لوجه منذ اتفاق رئيسي البلدين على المهلة على هامش قمة مجموعة العشرين التي جرت في بوينس آيرس.

والأحد الماضي، ذكرت وزارة الاقتصاد الصينية أن بكين وواشنطن أحرزتا تقدمًا حول قضايا الميزان التجاري والملكية الفكرية خلال مكالمة هاتفية بين مسؤولين من البلدين.

ومن شأن التوصل إلى حل للخلاف أن يسهم في زيادة الثقة في الاقتصاد الصيني الذي يستعد لتسجيل تباطؤ.