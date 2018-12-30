البرلمان الإيطالي يقرّ ميزانية 2019 بتصويت على الثقة بالحكومة

أقرّ مجلس النوّاب الإيطالي، مساء السبت، ميزانية العام 2019 وسط أجواء متوتّرة، بتصويت على منح الثقة للحكومة الشعبوية، التي لجأت لآليّة التصويت هذه كي يتم إقرار الموازنة بسرعة وكما هي، من دون أن يتمكن النواب من إدخال أي تعديل عليها.

ومشروع الموازنة، الذي أقرّته الحكومة بعد طول أخذ وردّ مع المفوضيّة الأوروبية التي سبق لها أن رفضت مشروعًا أول تقدّمت به الحكومة الإيطالية، سبق له وأن حصل في الأسبوع الماضي على أصوات مجلس الشيوخ الذي أقرّه بنفس الطريقة أي بالتصويت على الثقة، وفق «فرانس برس».

وحصلت الحكومة على الثقة بأكثرية 327 صوتًا مقابل 228 صوتًا وامتناع نائب واحد عن التصويت، وذلك بعد نقاش تخلله تبادل اتهامات بين الأكثرية والمعارضة في مجلس النواب طوال ساعتين.

ومن المقرر أن يتم إقرار النص رسميًا، صباح اليوم الأحد.

وفي إيطاليا تلجأ الحكومة لإقرار مشاريع القوانين من خلال آلية التصويت على الثقة إذا ما أرادت أن يتم إقرار المشروع بسرعة وكما هو، إذ لا يعود بإمكان البرلمان إدخال أي تعديل عليه.

وأعدت الموازنة الحكومة المشكلة من حركة «خمس نجوم» المناهضة للمؤسسات التقليدية وحزب «الرابطة»، المعادي للهجرة، بعدما خفّفت إجراءات أساسية كانت واردة في الميزانية الأولى التي رفضتها المفوضية.

وأقرت الموازنة إنفاقًا كبيرًا في وقت تحاول فيه الحكومة تجنب تعرضها لعقوبات من قبل المفوضية الأوروبية والأسواق. ولو لم تتوصل إلى تسوية مع التكتل، لكانت إيطاليا ستواجه عقوبات مالية تشكل 0.2% من إجمالي ناتجها الداخلي.

وتركزت محادثات روما مع بروكسل على ما يطلق عليه العجز الهيكلي الذي يشمل الإنفاق العام بأكمله باستثناء خدمة الدين العام. وكانت النسخة الأولى من الموازنة ستنسف التزامات الحكومات السابقة وتراكم المزيد من الديون على روما.

وبموجب اتفاق الأسبوع الماضي، سيكون من الممكن السيطرة على الديون، حيث تمّ خفض العجز إلى 2.04% من إجمالي الناتج الداخلي. ويُعدّ الدين العام في إيطاليا مشكلة كبيرة، حيث تبلغ ديونها حاليا 2.3 تريليون يورو، أي ما يعادل 131% من إجمالي ناتجها الداخلي، وهو رقم أعلى من السقف الذي حدّده الاتحاد الأوروبي والبالغ 60%.

وتعيّن تمرير قانون الموازنة قبل 31 ديسمبر، وإلاّ لكانت ستستمر بالعمل وفق القاعدة الاثني عشرية أي بحسب ما كان عليه الإنفاق الشهري في ميزانية 2018. وعدم اعتماد القانون قبل هذا التاريخ كان من شأنه أن يؤخّر تطبيق الأحزاب الحاكمة الإصلاحات التي وعدت بها عند انتخابها في ربيع 2018.

المعارضة تحضر للاحتجاج

وقبل إقرار الموازنة، تظاهر في البرلمان، السبت، عدد من نوّاب ومؤيّدي الحزب الديمقراطي (يسار وسط) احتجاجًا على تهميش البرلمان.

وكان الحزب طعن بآلية التصويت على مشروع قانون الموازنة الذي أقرّه مجلس الشيوخ، ويتعيّن على المجلس الدستوري أن يعلن بحلول 9 يناير المقبل ما إذا كان سيقبل النظر في هذا الطعن أم لا.

وقال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، الجمعة: «لا توجد رغبة متعمّدة من الحكومة لتجنّب النقاش وتقليص مدة دراسة مشروع القانون في البرلمان».

وفي سابقة تاريخية، رفضت المفوضية الأوروبية في أكتوبر موازنة إيطاليا، التي تضمّنت نفقات كبيرة وكان من المفترض أن تحدّد دخلاً أساسيًا عامًا وتلغي إصلاحات في نظام المعاشات التقاعدية.

لكن إيطاليا وافقت الأسبوع الماضي على خفض تكاليف هذين البرنامجين التاريخيين وألزمت نفسها بعدم مراكمة مزيد من الديون العام المقبل فوق ديونها الهائلة البالغة تريليوني يورو.

ومن المنتظر أن تطلق المعارضة والنقابات يومًا احتجاجيًا في 12 يناير، رفضًا للاقتطاعات المنتظرة في تعويضات التقاعد.

وحاولت الحكومة جاهدة التوصل إلى ميزانية ترضي ناخبيها وبروكسل والأسواق على حد سواء. لكن العديد من الإيطاليين اشتكوا من أنه تم تخفيف التدابير لإرضاء المفوضيّة الأوروبيّة.

وانخرطت إيطاليا في مفاوضات مكثفة مع الاتحاد الأوروبي، حيث خشي الطرفا