بريطانيا تنوي إنفاق أكثر من 130 مليون دولار لتسيير ناقلات حال الانفصال دون اتفاق

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 ديسمبر 2018, 02:12 مساء
عبارة تبحر من ميناء دوفر البريطاني (رويترز)

تنوي الحكومة البريطانية إنفاق أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني (130 مليون دولار) لتسيير المزيد من الناقلات البحرية من أجل تخفيف أي اختناقات قد تحدث إذا ما فشلت المملكة المتحدة في إبرام اتفاق تجاري قبل مغادرة الاتحاد الأوروبي العام المقبل.

ومع بقاء ثلاثة أشهر فقط على الموعد المقرر لمغادرة بريطانيا لأكبر تكتل في العالم، تتنامى مخاطر الخروج من عضوية الاتحاد دون التوصل إلى اتفاق.

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وسيكون الخروج دون التوصل إلى اتفاق سيناريو مزعجًا لكثير من الشركات، والتي باتت تترقب صدمة اقتصادية.

وستكون هناك حاجة لمزيد من السفن من أجل تسيير رحلات على مسارات جديدة إذا ما حدثت اختناقات في ميناء كاليه الفرنسي الرئيسي ومينائي دوفر وفولكستون البريطانيين.

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