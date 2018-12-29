أسعار النفط تستقر قرب أدنى مستوياتها في عام ونصف

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 ديسمبر 2018, 08:00 صباحا
حقل نفط في البصرة. (رويترز)

استقرت أسعار النفط الجمعة في ختام أسبوع شهد تقلبات في الأسواق قبيل نهاية العام، مع حصولها على دعم من صعود أسواق الأسهم الأميركية، لكنها ما زالت تتعرض لضغوط من القلق من وفرة في المعروض العالمي من الخام.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة أربعة سنتات لتبلغ عند التسوية 52.20 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت من أعلى مستوى لها في الجلسة البالغ 53.80 دولار، بحسب «رويترز».

وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 72 سنتا لتسجل عند التسوية 45.33 دولار للبرميل بعد أن وصلت في وقت سابق من الجلسة إلى 46.22 دولار للبرميل.

وسجل الخامان القياسيان كلاهما ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي مع هبوط برنت حوالي 3% بينما تراجع الخام الأميركي نحو 0.4%.

وقال متعاملون إن أسعار الخام صعدت يوم الجمعة بدعم من مكاسب للأسهم الأميركية، وسارت أسعار النفط إلى حد كبير على خطى وول ستريت وشهدت كل من فئتي الأصول جلسات متقلبة طوال الأسبوع.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع هوت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في عام ونصف وتتجه نحو إنهاء العام على خسائر تزيد عن 20% متأثرة جزئيا بتزايد المعروض.

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