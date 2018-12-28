الأسهم الأوروبية تتعافى من خسائرها السابقة

بورصة فرانكفورت (رويترز)

تعافت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، من خسائر الجلسة السابقة بدعم من صعود بورصة وول ستريت في ختام أسبوع مضطرب، ولعق المستثمرون جروحهم بعد أن هبط المؤشر القياسي لسوق الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى منذ انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 جلسة التداول مرتفعا 2% عند 336.23 نقطة، مسجلاً أفضل أداء ليوم واحد منذ أبريل الماضي.

وفي جلسة الخميس لامس المؤشر القياسي الأوروبي مستوى منخفضًا عند 327.34 نقطة، وهو الأدنى منذ التاسع من نوفمبر 2016.

الأسهم الأوروبية تحقق أفضل سلسلة مكاسب في عقدين

لكن صعود سوق الأسهم الأوروبية لم يجار قفزة استمرت يومين لمؤشرات الأسهم الأمريكية جعلت المؤشر ستاندرد آند بورز500 يسجل مكاسب بلغت 5.9% في أفضل أداء له منذ أواخر أغسطس 2015.

وأسبوع عيد الميلاد كان رحلة متباينة للمستثمرين مع تسجيل الأسهم الأميركية والأوروبية خسائر كبيرة في الرابع والعشرين من ديسمبر.

ويستمر بقاء تهديدات مع تواصل إغلاق الحكومة الأميركية، بعدما لم يتخذ الكونجرس في جلسة مقتضبة بعد ظهر الخميس أي خطوات نحو إنهائه.

وفي المجمل، يتوقع محللون نموًا قدره 8.4% لأرباح الشركات المدرجة في المؤشر الأوروبي ستوكس 600 في 2019 وفقًا لأحدث تقديرات من «ريفينيتيف آي بي إي إس». ويزيد ذلك عن النمو المتوقع في أرباح الشركات المدرجة في المؤشر ستاندرد آند بورز500 والبالغ 7.6%.

وأغلقت مؤشرات جميع القطاعات في أوروبا على مكاسب في جلسة الجمعة، ومن بينها مؤشر التكنولوجيا الذي صعد 2.4%.

وفاق سهم «إيه إم إس» لصناعة الرقائق الإلكترونية أداء المؤشر ستوكس بتسجيله قفزة بلغت 10.2%.

وصعدت أيضًا أسهم البنوك مع ارتفاع مؤشر القطاع 2.3%، بعد أن لامس في جلسة الخميس أدنى مستوى منذ أغسطس 2016.