النفط يتعافى ويسترد بعض خسائره لكن مخاوف التخمة مستمرة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 ديسمبر 2018, 10:45 صباحا
مصفاة لتكرير النفط في المكسيك (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط بمقدار دولار، يوم الجمعة، مستردة بعض خسائرها، التي منيت بها في الجلسة السابقة، لكن نمو مخزونات الخام الأميركية والمخاوف المستمرة بشأن الاقتصاد العالمي أبقت الأسواق تحت ضغط، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 1.01 دولار، أو ما يعادل 1.94%، إلى 53.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 0740 بتوقيت جرينتش. وكان الخام هبط 4.24%، أو 2.31 دولار، يوم الخميس إلى 52.16 دولار للبرميل.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 45.71 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 2.47%، أو ما يعادل 1.10 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت في وقت سابق 3.6%. وأغلق الخام منخفضًا 3.48%، أو 1.61 دولار، في تعاملات يوم الخميس عند 44.61 دولار للبرميل.

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