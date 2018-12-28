الرئيس الجزائري يوقع آخر موازنة في ولايته الرئاسية الرابعة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 ديسمبر 2018, 07:45 صباحا
الرئيس بوتفليقة في العاصمة الجزائرية. (فرانس برس)

وقع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الخميس ميزانية الدولة لسنة 2019 وهي الأخيرة في ولايته الرئاسية الرابعة في انتظار الإعلان عن ترشحه أو لا لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في إبريل.

ونشر التلفزيون الحكومي خبر التوقيع على قانون المالية لسنة 2019 (موازنة الدولة) عبر شريط الأخبار في انتظار بث الصور في نشرة الأخبار المسائية.

وجرت العادة أن يبث التلفزيون صورا لاجتماع مجلس الوزراء برئاسة بوتفليقة ومشاهد لمراسم توقيع قانون المالية ثم الصورة التذكارية بحضور الوزراء ورئيسي غرفتي البرلمان.

وقبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية لم يعلن الرئيس بوتفليقة (81 سنة) موقفه منها في ظل نداءات من أنصاره للترشح لولاية خامسة رغم التكهنات التي يثيرها وضعه الصحي منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013.

واضطره هذا الوضع الصحي إلى إلغاء لقاء كان مقررا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته الجزائر في 3 ديسمبر.

ووصل بوتفليقة إلى الحكم في 1999 وأعيد انتخابه لثلاث ولايات أخرى في 2004 و2009 ثم في 2014 وهي الولاية التي تنتهي في 27 إبريل 2019.

وينص القانون على إجراء الانتخابات خلال الثلاثين يوما التي تسبق نهاية الولاية الرئاسية على أن يعلن الرئيس عن تاريخها 90 يوما قبل إجرائها.

 ولم تتضمن آخر موازنة في الولاية الرابعة لبوتفليقة أي زيادات في الضرائب ولا أي ضرائب جديدة بينما خصص 20% منها لتمويل الإعانات الاجتماعية ودعم السلع الواسعة الاستهلاك أهمها الوقود والحبوب والسكر والزيت والحليب.

وتتوقع الموازنة مداخيل بـ55 مليار دولار، منها 23 مليار دولار من المحروقات مقابل إجمالي نفقات تقدر بأكثر من 72 مليار دولار أي بعجز يقارب 17 مليار دولار.

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