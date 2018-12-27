أسهم أوروبا تهبط مجددًا لمستويات 2016

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 ديسمبر 2018, 09:14 مساء
بورصة فرانكفورت (رويترز)

انخفضت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، مع تبدد أثر الصعود القياسي لبورصة وول ستريت، وسط استمرار المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي وفي ظل النزاع التجاري بين واشنطن وبكين.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.75% إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2016. وكان المؤشر صعد 0.5% في التعاملات المبكرة لكنه تراجع بعد مرور نحو ساعة.

وبحلول وقت إغلاق الأسواق في أوروبا، كان المؤشر داو جونز الصناعي الأميركي قد تخلى عن أكثر من ربع مكاسبه التي تجاوزت 1000 نقطة في الجلسة السابقة، بعد بيانات أظهرت تراجع ثقة المستهلكين في ديسمبر إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو.

الأسهم الأوروبية تحقق أفضل سلسلة مكاسب في عقدين

وانخفضت جميع مؤشرات القطاعات والدول في أوروبا، وسط أحجام تداول هزيلة بسبب العطلة مما ساهم في جعل التعاملات أكثر تقلبا.

وما زال المؤشر ستوكس 600 الأوروبي متجهًا صوب تسجيل أسوأ أداء سنوي منذ 2008 وهو متراجع 15.3% منذ بداية العام

وهبط المؤشر داكس الألماني، الذي يتأثر كثيرا بالمخاوف التجارية، نظرًا لانكشافه الكبير على الصين، بنسبة 19.6% هذا العام، بينما نزل المؤشر الإيطالي 17.3% متأثرًا بالمخاوف المرتبطة بالمالية العامة للبلاد.

وانخفض المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني، المتضرر من خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، بنسبة 14.5%.

وانخفض مؤشر قطاع البنوك الإيطالية 1.13 %، بعدما حجب أكبر مساهم في بنك كاريجي إصدار أسهم جديدة بقيمة 400 مليون يورو (456 مليون دولار) مما ألقى بظلال من الشك على مستقبل البنك.

وفي أنحاء أخرى، زاد سهم فينسي 0.2%، بعدما قالت شركة التشييد الفرنسية إنها تشتري حصة أغلبية في مطار جاتويك في لندن مقابل 2.9 مليار جنيه استرليني (3.7 مليار دولار).

وقفز سهم إيرثبورت 279 % بعدما أعلنت شركة «فيزا»، أنها ستدفع 198 مليون استرليني لشراء شركات المدفوعات البريطانية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نواب عراقيون ينددون بزيارة ترامب: انتهاك للسيادة.. وتُبين تعامله الاستعلائي مع ...
عربى
كاركاتير خيري - هجوم إرهابي على مبنى وزارة الخارجية في طرابلس
كاريكاتير
مجلس النواب يطالب مفوضية الانتخابات بالإسراع في إجراء الاستفتاء
ليبيا
صولة لـ«بوابة الوسط»: 3 تجمعات تنتظر «الفرسان» قبل مواجهة جنوب أفريقيا
رياضة محلية
«BBC» تعيد عرض الفيلم الوثائقي «START UP LIBYA»
ثقافة وفن
مهاجم منتخب إسرائيل «يربك» محبي ليفربول وسط ترقب صلاح
رياضة عالمية
بعد الهجوم على مقر وزارة الخارجية... النائب لؤي الغاوي يحمل ثلاث جهات مسؤولية ...
ليبيا
العريبي: لابد من إقصاء مجلس اتحاد الكرة الليبي بالكامل
رياضة محلية
مدرب الأهلي طرابلس يرفض المنتخب ويطالب اتحاد الكرة باحترام الليبيين
رياضة محلية
شاهد.. كلمة السراج لمناسبة ذكرى الاستقلال
ليبيا
كاركاتير حليم - اليوبيل الذهبي للتلفزيون الليبي
كاريكاتير
بالفيديو: اجتياح موجات المدّ البحري لحفل موسيقي في إندونيسيا
منوعات
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذه الأعراض تكشف أن الكبد مليء بالسموم