تراجع أسعار النفط بفعل تخمة المعروض والمخاوف الاقتصادية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 ديسمبر 2018, 11:27 صباحا
موقع لاستخراج النفط والغاز بالقرب من ويليستون في ولاية داكوتا الشمالية. (رويترز)

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعدما قفزت 8% في الجلسة السابقة بفعل المخاوف من تخمة المعروض النفطي والقلق من فتور الاقتصاد العالمي مما ضغط على الأسعار التي تلقت بعض الدعم من صعود أسواق الأسهم.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتًا أو 0.4% إلى 54.25 دولار للبرميل. وكانت الأسعار ارتفعت 8% إلى 54.47 دولار للبرميل يوم الأربعاء.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.56% إلى 45.96 دولار للبرميل. وكانت سجلت ارتفاعًا بنسبة 8.7% إلى 46.22 دولار للبرميل في الجلسة السابقة.

ونزل الخامان نحو 40% عن المستويات المرتفعة التي بلغاها في أكتوبر.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة البترول (أوبك) وحلفاؤها مثل روسيا خلال اجتماع الشهر الجاري على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميًا من يناير.

وسجل إنتاج النفط مستويات مرتفعة قياسية أو اقترب منها في الولايات المتحدة وروسيا والسعودية حيث ضخت الولايات المتحدة 11.6 مليون برميل من الخام، وهو ما يتجاوز الإنتاج السعودي والروسي.

وتتلقى أسعار النفط دعمًا بفعل ما ورد في مسح مبدئي أجرته رويترز يوم الأربعاء وتوقع انخفاض مخزونات الخام الأميركية 2.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 ديسمبر في رابع أسبوع على التوالي من التراجعات.

وينشر معهد البترول الأميركي بيانات المخزونات يوم الخميس، بينما تعلن إدارة معلومات الطاقة تقريرها يوم الجمعة.

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