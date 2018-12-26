الذهب يقفز لأعلى مستوى في 6 أشهر مدفوعًا بمخاوف بشأن النمو العالمي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 ديسمبر 2018, 11:29 صباحا

قفزت أسعار الذهب لأعلى مستوى في ستة أشهر، في تعاملات اليوم الأربعاء، بفعل مخاوف بشأن النمو العالمي وإغلاق جزئي للحكومة الأميركية، مما عزز العزوف عن المخاطرة ودفع المستثمرين للإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1273.71 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفع إلى 1274.68 دولار في المعاملات المبكرة، وهو أعلى مستوى منذ 20 يونيو، وفق «رويترز».

وزادت العقود الأميركية الآجلة 0.5% إلى 1277.6 دولار للأوقية.

وقال مدير فرع طوكيو في بنك «آي سي بي سي ستاندرد»، يويتشي إيكميزو، إن «القلق يساور المستثمرين بشأن النمو الاقتصادي العالمي ولذا يقبلون على الأصول الآمنة مثل الذهب»، مضيفًا «أن موجة البيع الحادة في أسواق الأسهم دفعت المعدن النفيس للارتفاع أيضًا».

وفيما يخص المعادن الأخرى، ارتفع السعر الفوري للفضة 0.9% ليصل إلى 14.86 دولار للأوقية، كما ارتفع البلاتين 0.6% إلى 787.49 دولار للأوقية، وكذلك صعد البلاديوم 0.1% إلى 1244.60 دولار للأوقية.

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