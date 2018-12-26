أسعار النفط تواجه صعوبة في الانتعاش في آسيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 ديسمبر 2018, 10:23 صباحا
ناقلة النفط «ماومبو نورتي»، المملوكة لمجموعة «توتال» الفرنسية، وتم تحويلها إلى سفينة لتخزين النفط

تواجه أسعار النفط صعوبة في استئناف ارتفاعها بقوة، في تعاملات اليوم الأربعاء، في آسيا في أجواء من الشكوك بشأن الاقتصاد الأميركي والفائض في العرض المفرط.

وارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام، تسليم فبراير 24 سنتًا ليبلغ 42.77 دولار في المبادلات الإلكترونية في آسيا، وفق «فرانس برس».

كذلك ارتفع سعر برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم فبراير 12 سنتًا إلى 50.35 دولار.

وكانت أسعار النفط خسرت، الإثنين، أكثر من 6% من قيمتها ووصلت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام، بالتزامن مع انخفاض كبير لبورصة نيويورك.

وقالت المحللة في مجموعة «سي إم سي ماركيتس»، مارغريت يانغ يان، إن «المخاوف من تباطؤ النمو العالمي والشكوك السياسية الصادرة عن البيت الأبيض بشأن التجارة وسياسته حول الحدود، تشكل عوامل خطر».

وتعاني أسواق الخام من تخمة في العرض وضعف في الطلب بسبب احتمالات تباطؤ اقتصادي عالمي، بدءًا بالولايات المتحدة. ويمكن أن تسجل الأسعار تراجعًا أكبر على الرغم من جهود منظمة الدول المصدرة النفط (أوبك) وشركائها لدعمها عبر خفض الإنتاج.

وقررت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا للأشهر الستة المقبلة، لكن المحللين يشككون في إمكانية أن يكفي ذلك لعكس الوضع.

وقال المحلل في مجموعة «أواندا» المالية، ستيفن إينيس: «ما لم تجد أوبك حلاً سحريًا وتطمئن الأسواق بأن اقتطاعاتها جديرة بالثقة، بما في ذلك عبر اتخاذ قرار بتخفيضات أكبر كما اقترح بعض الأعضاء، ستواصل المخاوف بالاقتصاد الكلي التأثير على الأسواق».

وكان برميل النفط الخفيف خسر في سوق المبادلات في نيويورك عند الإقفال، الإثنين، 3.06 دولار (6.7%) ليقفل عند 42.53 دولار، أدنى سعر له منذ يونيو 2017.

أما برميل برنت فقد تراجع 3.35 دولار (6.2%) إلى 50.47 دولار في سوق لندن، أدنى سعر له منذ أغسطس 2017.

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