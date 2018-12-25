البحرين تستثني المنتجات النفطية من ضريبة القيمة المضافة

محطة وقود في البحرين (رويترز)

قال وزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، اليوم الثلاثاء، في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الرسمية ونقلتها وكالة «رويترز» إن البحرين ستستثني المنتجات النفطية من ضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقها العام المقبل، وذلك ضمن السلع الأساسية المعفاة من الضريبة.

وكانت الغرفة الأعلى بالبرلمان البحريني أعطت موافقتها النهائية على مسودة قانون الضريبة في أكتوبر.

واستحداث ضريبة قيمة مضافة تبلغ 5% جزء من اتفاق لمجلس التعاون الخليجي في 2018، ويعد خطوة كبيرة لحكومات ظلت تقليديًا لا تفرض ضرائب تذكر وتعتمد بدلاً عن ذلك على إيرادات النفط.