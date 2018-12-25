تراجع المؤشر الاقتصادي الياباني متأثرًا بتعثّر السوق الأميركية

مارة قرب مؤشر بورصة طوكيو (ا ف ب)

متأثرًا بالشكوك التي تحيط بالاقتصاد الأميركي، أُغلق مؤشر نيكي الياباني، الثلاثاء، على انخفاض نسبته 5%، فيما طال التعثر أسواقًا آسيويةً أخرى في صباح الميلاد بعد الإغلاق الحكومي في واشنطن.

وعند افتتاحها صباح الثلاثاء، انخفضت أسهم الأسواق اليابانية مع خسارة نيكي لأكثر من ألف نقطة وهو أسوأ إغلاق لهذا المؤشر منذ أبريل 2017، بعد أسبوع مضطرب في «وول ستريت»، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وقد حذّر المحللون الاقتصاديون من أن الأسواق اليابانية ستكون متقلبة بعد الانخفاض الذي طال «وول ستريت» الإثنين، ومع ارتفاع الين مقابل الدولار.

ورأى المحلل الاقتصادي ماكوتو سنغوكو في مركز «توكاي طوكيو» للأبحاث، فإنّ الانخفاض الذي طال المؤشر نيكي كان مفاجئًا. وقال سنغوكو لـ«فرانس برس» إنه لم يتوقع «أن تتعثر السوق لهذا الحد».

وأغلق سوق طوكيو الإثنين بسبب العطلة الرسمية في اليابان، فيما كانت الأسهم الأميركية تنزلق بشدّة متأثرةً بتصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب تحّدث فيها عن احتمال طرد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وتأثرت الأسواق الأميركية أيضًا بمحاولات وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين طمأنة المستثمرين، بعد لقائه رؤساء ستة مصارف أميركية الأحد أكدوا له أن «الأسواق تعمل بشكل طبيعي».

ورأى محلل الأسواق في «مونكس» توشييوكي كاناياما أن خطوة منوتشين أثارت «المخاوف في السوق». وتأثر قطاع السيارات سلبيًا أيضًا بانخفاض نيكي، مع تراجع أسهم تويوتا بنسبة 5,25% وكذلك أسهم هوندا بنسبة 5,66% ونيسان بنسبة 5,07%.