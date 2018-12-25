الدولار يتراجع أمام ست عملات رئيسة بفعل القلق من إغلاق الحكومة الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 ديسمبر 2018, 08:13 صباحا
صورة لأوراق بنكنوت من فئة 100 دولار في مكتب للصرافة في جاكرتا بأندونيسيا. (رويترز ).

هبط الدولار، الإثنين، بفعل القلق من استمرار إغلاق الحكومة في الولايات المتحدة والهبوط الحاد في أسواق الأسهم، مما دفع الطلب على العملة الأميركية إلى التراجع.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسة، 0.46% إلى 96.511، بعدما سجل أعلى مستوياته في عام ونصف العام عند 97.711 في 14 ديسمبر.

وضعف الدولار منذ تبني مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يوم الأربعاء نهجًا أقل تيسيرًا من حيث زيادة أسعار الفائدة مقارنة مع ما كان يتوقعه الكثيرون، مما أدى إلى تنامي القلق من استمرار المركزي في رفع الفائدة في اقتصاد يتعرض لضعف.

وكان حجم التعاملات ضعيفًا، الإثنين، مع إغلاق أسواق اليابان، واستعداد الأسواق العالمية الرئيسة للإغلاق لعطلة عيد الميلاد يوم الثلاثاء.

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