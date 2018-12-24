تهبط 6%.. أسعار النفط تسجل أدنى مستوى منذ عام

حقل نفط. (أرشيفية. رويترز)

هبطت أسعار النفط، اليوم الإثنين، بأكثر من 6% إلى أدنى مستوى في أكثر من عام، مع تضرر الأسواق من مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وسجلت العقود الآجلة للخام الأميركي وخام القياس العالمي مزيج برنت، أدنى مستوى منذ عام 2017 خلال الجلسة، مما جعل الخامين على مسار الهبوط بنحو 40% خلال الربع.

وسجلت العقود الآجلة للخام الأميركي أدنى مستوى منذ 22 يونيو 2017، بينما بلغ خام برنت أدنى مستوى منذ 17 أغسطس 2017.

أسعار النفط ترتفع مع انخفاض مخزونات الخام الأميركية

وتعرّضت الأسواق على كافة مستويات الأصول لضغوط مع تنامي المخاوف بشأن النمو بفعل إغلاق الحكومة الأمريكية، كما اتجه المستثمرون إلى الملاذات الآمنة مثل الذهب وأدوات الدين الأميركية.

وجرت تسوية العقود الآجلة للخام الأميركي عند 42.53 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 3.06 دولار، أو ما يعادل 6.7%، خلال الجلسة.

وانخفض خام برنت 3.35 دولار للبرميل، أو 6.2%، في التسوية إلى 50.47 دولار للبرميل، كما هبط برنت 11% مسجلاً أدنى مستوى منذ سبتمبر 2017، بينما سجلت العقود الأميركية الآجلة أدنى مستوى منذ يوليو 2017، ليصل حجم هبوط العقدين إلى 35% خلال الربع.

أسعار النفط ترتفع متأثرة بتوقف الإمدادات في ليبيا

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وروسيا في وقت سابق هذا الشهر على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميًا بدءًا من يناير لكبح المعروض.

وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي الأحد إن «أوبك» وحلفاءها سيعقدون اجتماعًا استثنائيًا إن لم تكف التخفيضات لتحقيق التوازن في السوق.