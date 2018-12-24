الذهب يصل أعلى مستوى في 6 أشهر

سبائك ذهب. (أرشيفية. رويترز)

ارتفع الذهب، اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوى في ستة أشهر بفعل انحسار الإقبال على المخاطرة مع تراجع أسواق الأسهم، وفي ظل المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي على نحو قاد المستثمرين إلى السعى للملاذ الآمن في المعدن الأصفر.

وجرى تداول الذهب في التعاملات الفورية عند 1268.49 دولار للأوقية «الأونصة» بحلول الساعة 1857 بتوقيت جرينتش في تعاملات هزيلة قبيل عطلة عيد الميلاد.

الذهب يرتفع وسط أداء ضعيف للدولار والأسهم

وسجل المعدن الأصفر أعلى مستوى له منذ أواخر يونيو عند 1269.49 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وصعد الذهب في تسوية العقود الأميركية الآجلة 1.1% إلى 1271.80 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية 1.2% إلى 1246.20 دولار للأوقية.

كما صعدت الفضة بنحو واحد في المئة إلى 14.73 دولار للأوقية، في حين انخفض البلاتين 0.6% إلى 782.50 دولار للأوقية.