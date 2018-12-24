سول تغرم «بي إم دبليو» 10 ملايين دولار لمماطلتها في سحب سيارات معطوبة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 ديسمبر 2018, 02:32 مساء
قطع من سيارة «بي إم دبليو» اشتعل محركها معروضة في مؤتمر صحافي لوزارة النقل الكورية الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، أنها فرضت غرامة قدرها 10 ملايين دولار على مُصنع السيارات الألماني «بي إم دبليو» بسبب مماطلته في سحب سيارات تعاني خللًا في محركاتها، أدى إلى اشتعال بعض منها.

وقد تصدرت صور لسيارات «بي إم دبليو» تشتعل فيها النيران، أبرز الأخبار في وسائل الإعلام الكورية الجنوبية هذا الصيف، وأفادت معلومات صحفية بأكثر من أربعين حالة من هذا القبيل. وترفض بعض المواقف أن تركن فيها سيارات للعلامة الألمانية خشية أن تندلع بها النيران، وفق «فرانس برس».

وقد سحبت «بي إم دبليو» أكثر من 170 ألف سيارة في كوريا الجنوبية بسبب مشاكل في نظام تبريد أنابيب العوادم، ما تسبب في بعض الحالات باشتعال المحركات.

وأعلنت المجموعة الألمانية، في أغسطس، سحب 480 ألف سيارة من الأسواق الأوروبية وبعض البلدان الآسيوية، بما فيها كوريا الجنوبية، قبل أن تشمل هذه العملية مليون سيارة إضافية بعد شهرين.

وجاء في بيان صادر عن وزارة النقل الكورية الجنوبية أنها أجرت تحقيقًا استمر قرابة خمسة أشهر بالتعاون مع خبراء مستقلين خلص إلى أن «بي إم دبليو» ذكرت هذه المشكلة في مستندات داخلية تعود للعام 2017.

وقالت الوزارة في بيان: «أعلنت بي إم دبليو أنها لم تعلم بالعلاقة السببية بين الخلل في نظام التبريد وحوادث اشتعال المحركات إلا في 20 يوليو».

وأضافت: «لكننا اكتشفنا أن المقر الألماني للشركة كان قد شكل في أكتوبر 2015 فريقًا خاصًّا مكلفًا حل هذه المشكلة في نظام التبريد».

وتعتزم الوزارة فرض غرامة على «بي إم دبليو» قدرها 11.1 مليار وون (9.9 ملايين دولار) والطلب من النيابة العامة التحقيق في مزاعم مفادها بأن الشركة الألمانية تأخرت في الإقرار بالمشكلة وماطلت في سحب المركبات.

وفي كوريا الجنوبية، بلغت مبيعات «بي إم دبليو» في البلد نحو 39 ألف مركبة في النصف الأول من العام، بحسب تقديرات الجمعية الكورية لمستوردي المركبات وموزعيها.

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