الأسهم الأوروبية تنخفض لضعف المعاملات بسبب العطلة والقلق من تباطؤ النمو

متعاملون في بورصة فرانكفورت (الإنترنت)

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الإثنين، في بداية أسبوع عمل قصير بسبب عطلة عيد الميلاد، مع استمرار الضغوط على السوق جراء القلق من تباطؤ النمو الاقتصادي والأوضاع النقدية المشددة.

ونزل المؤشر «فاينانشال تايمز 100» البريطاني 0.6%، بينما تراجع المؤشر «كاك 40» الفرنسي 0.7%، و«أيبكس» الإسباني 0.5%، وفق «رويترز».

كما أغلقت بورصتا ألمانيا وإيطاليا لمناسبة عيد الميلاد.

وقال رئيس الأبحاث في «أكسيندو ماركتس» مايك فان دولكن: «الأسواق ما زالت تحت ضغط التحديث الأكثر ميلًا للتشديد النقدي الذي أصدره مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع الماضي، إذ أجج المخاوف بشأن تباطؤ النمو وإعادة تمويل أعلى تكلفة بعد سنوات من التحفيز».

يذكر أن الأسهم الأوروبية هبطت 13.5% منذ بداية 2018، وتتجه لتسجيل أسوأ أداء سنوي منذ 2008، بعد أن هبطت مجددًا لأقل مستوياتها منذ 2016 الأسبوع الماضي عقب توقعات مخيبة للآمال بشأن أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي.

كما أضعف المعنويات، اليوم الإثنين، القلق بشأن الاستقرار السياسي في الولايات المتحدة بعدما قال مساعد للرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الإغلاق الجزئي للحكومة قد يستمر لبداية العام الجديد.

وكانت أسهم شركتي الإعلانات «دبليو.بي.بي» و«بوبليسيس» من بين أكبر الخاسرين، حيث هبطت بنسبة 2.8 و2.2% على الترتيب.