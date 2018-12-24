الذهب يرتفع وسط عزوف عن المخاطرة بفعل الضبابية السياسية في أميركا

ارتفع الذهب، في تعاملات اليوم الإثنين، ليلامس أعلى مستوى في 6 أشهر، مع استمرار قلق المستثمرين إزاء الضبابية السياسية في أميركا وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.6% إلى 1263.11 دولار للأوقية، بعد أن سجل المعدن الأصفر أعلى مستوى له منذ أوائل يوليو عند 1266.40 دولار، الخميس، وفق «رويترز».

وصعد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.7% إلى 1266.4 دولار للأوقية.

ومن شبه المؤكد أن يستمر الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية خلال عطلة عيد الميلاد، بعدما فشل مجلس الشيوخ في كسر الجمود بشأن طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمويلًا أكبر لبناء جدار حدودي.

وتراجعت الأسهم بسبب بوادر عدم الاستقرار السياسي في الولايات المتحدة في وقت يضعف فيه الاقتصاد العالمي، مما عزز الطلب على الذهب أكثر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1237.59 دولار للأوقية.

وزادت الفضة 1% إلى 14.73 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين 0.6% إلى 791.90 دولار للأوقية.