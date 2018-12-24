بكين وواشنطن تحرزان تقدمًا في ملفي الميزان التجاري والملكية الفكرية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونظيره الصيني شي جينبينغ، على طاولة عشاء في بوينوس آيرس

حقّقت الصين والولايات المتحدة تقدمًا جديدًا في ما يتعلّق بالميزان التجاري وحقوق الملكية الفكرية، إثر اتصال بين نائبي وزيري التجارة في البلدين.

وفي بيان مقتضب، أعلنت وزارة التجارة الصينية، مساء الأحد، أن نائب وزير التجارة الصيني ونظيره الأميركي أجريا في 21 ديسمبر محادثة هاتفية وتبادلا الآراء حول مسائل مثل الميزان التجاري وتعزيز حماية الملكية الفكرية وحققا تقدمًا جديدًا، وفق «فرانس برس».

وتلك هي المحادثة الهاتفية الثانية التي تعلنها وزارة التجارة الصينية هذا الأسبوع، بعدما أعلنت، الأربعاء، أن بكين وواشنطن بحثتا مسائل اقتصادية وتجارية.

ويخوض البلدان حربًا تجارية تضر باقتصادهما، لكن العلاقات شهدت تحسّنًا بعد توصل الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الأميركي دونالد ترامب هذا الشهر لاتفاق على هدنة لمدة تسعين يومًا.

وكذلك، أعلن البرلمان الصيني، الأحد، أنه يناقش قانونًا جديدًا حول الاستثمارات الأجنبية في البلاد، سيحول دون إجبار الشركات على نقل التكنولوجيا وسيمنح الشركات الأجنبية الامتيازات نفسها التي تتمتع بها الشركات الصينية.

ولطالما اشتكت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من فرض الصين عوائق على الشركات الأجنبية، وتفشي سرقة الملكية الفكرية فيها.