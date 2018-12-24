مجلس الشيوخ الإيطالي يوافق على قانون الموازنة المعدّل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 ديسمبر 2018, 09:45 صباحا
وزير الاقتصاد الإيطالي جيوفاني تريا

وافق مجلس الشيوخ الإيطالي على قانون الموازنة المعدّل في أجواء متوترة، وبعد نزاع طويل بين روما وبروكسل بشأن النسخة الأولى من القانون.

وفيما تمنح موافقة مجلس الشيوخ على الموازنة ثقة للحكومة الشعبوية، لا يزال النص يتطلب موافقة مجلس النواب الذي من المتوقع أن يصوّت على القانون في 28 أو 29 ديسمبر 2018، وفق ما أوردت «فرانس برس» مساء الأحد.

ونالت الموازنة موافقة 167 ممثلًا في مجلس الشيوخ ومعارضة 78 وامتناع 3 عن التصويت، وذلك بعد ساعات من طرحها من قبل التحالف الحاكم المؤلف من حزب الرابطة، اليميني المتطرف، وحركة الخمس النجوم الشعبوية، وبعد أسابيع من المفاوضات الشاقة مع المفوضية الأوروبية بشأن تعديل النص الأساسي لها.

لكن، استنكر «الحزب الديمقراطي» ما وصفه بأنه «اعتداء على الديوقراطية التمثيلية»، وذلك بسبب عدم منح المجلس وقتًا كافيًا لدراسة النص، واعدًا بالذهاب إلى المجلس الدستوري.

ويتمحور الاتفاق الذي عقد، الأربعاء، بين المفوضية الأوروبية والحكومة الإيطالية حول عجز عام يبلغ 2.04% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 2.4% في البداية، مع توقع نمو بنسبة 1% للعام المقبل بدلًا عن 1.5%.

ويفترض أن يجنب هذا الاتفاق ازدياد حجم الدين الإيطالي الذي يناهز 130% من إجمالي إنتاجها المحلي.

وقد اندلع الخلاف بين الحكومة الإيطالية والمفوضية الأوروبية مطلع الخريف لدى تقديم مشروع موازنة يتضمن عجزًا بنسبة 2.4% من إجمالي الناتج المحلي، أي فوق المستوى الذي تعهدت به الحكومة السابقة.

ورفضت المفوضية المشروع في 23 أكتوبر، قبل أن تفتح الطريق لعقوبات مالية محتملة.

وحذفت من الميزانية الجديدة مليارات من اليورو كانت مخصصة لبرنامجين أساسيين للحكومة: الأول يتعلق بإصلاح نظام التقاعد تريده الرابطة، والثاني عائد المواطنة وهو الحد الأدنى للمعوزين الذي طرحته حركة الخمس نجوم. ومن المتوقع طرح هذين الإجرائين في أبريل المقبل.

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