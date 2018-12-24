توقعات داخل «أوبك» بارتفاع أسعار النفط بداية العام 2019

توقّع وزيران للنفط في منظمة الدول المصدرة «أوبك» أن تتوقف أسعار الخام عن التراجع وأن ترتفع مجددًا في الربع الأول من عام 2019، حين يدخل اتفاق لخفض الإنتاج حيز التنفيذ.

وخسرت الأسعار أكثر من 36% من قيمتها منذ بداية أكتوبر الماضي، وانخفضت إلى عتبة 54 دولارًا للبرميل، في ظل مخاوف من حدوث فائض في العرض، إلى جانب ضعف الطلب العالمي على الخام، وفق «فرانس برس».

وقال رئيس «أوبك» وزير النفط الاماراتي سهيل المزروعي، إن «الفائض أقل مما كان عليه في 2017، وسينتهي في غضون شهر أو شهرين في بداية 2019».

وأوضح: «استنادًا إلى الأرقام المتوافرة، فإن المخزون الزائد في الأسواق هو حوالى 26 مليون برميل، مقارنة بـ340 مليون برميل في بداية 2017».

وذكر المزروعي أن «زيادة المخزون كانت بسبب زيادة الانتاج في الأشهر القليلة الماضية بالاضافة الى ان انتاج ايران لم ينخفض كما كان متوقعًا بعد بدء فرض العقوبات الأميركية عليها».

كما أكد أن «المنتجين مستعدون لتجديد اتفاقية الخفض الجديدة اذا لزم الأمر واذا لم يتم توازن السوق»، موضحًا أنه إذا لم يكن خفض 1.2 مليون برميل كافيَا نجتمع لنرى ما هو الكافي.

من جهته، قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان: «هناك اجماع بين المنتجين من أوبك وخارجها للالتزام باتفاقية خفض الإنتاج الجديدة»، مضيفًا أن «الاتفاقية الجديدة صالحة لستة أشهر وأن الوزراء سيجتمعون في أبريل المقبل لتقييم أثر الخفض».

وأعرب الغضبان عن تفاؤله بأن الاجراءات الجديدة سوف تؤثر ايجابًا في إيقاف الانحدار في أسعار النفط.

وتوصلت منظمة «أوبك» مع دول نفطية من خارجها بينها روسيا، إلى اتفاق ينص على خفض الانتاج بمعدل 1.2 مليون برميل يوميًا، في محاولة لعكس المسار الانحداري للأسعار الذي سُجل في الأشهر الأخيرة.

وتوصل وزراء الطاقة للاتفاق، الذي يدخل حيز التنفيذ في يناير، بعد محادثات استمرت يومين في مقر المنظمة في فيينا هذا الشهر.