الصين تعتزم إصدار قانون جديد لتشجيع الاستثمار الأجنبي

مصنع للأحذية في كينغداو، شرق الصين (فرانس برس)

يعتزم البرلمان الصيني إقرار قانون جديد لتشجيع الاستثمار الأجنبي، هدفه «عقلنة» النظم القائمة ومنع النقل القسري للتكنولوجيا، حسب ما أفادت وسائل إعلام حكومية.

وأوضحت وكالة أنباء الصين الجديدة، أمس الأحد، أن «القانون الموحد الجديد سيكون بديلا من ثلاثة قوانين سارية تتعلق خصوصا بالشركات والرساميل المشتركة الصينية والأجنبية والشركات التي يملكها أجانب بالكامل».

ويأتي هذا الاعلان بعيد إعلان المفوضية الاوروبية، الخميس، توسيع شكواها التي تقدمت بها في يونيو أمام منظمة التجارة العالمية ضد «النقل القسري» للتكنولوجيا بالنسبة للشركات التي ترغب في الاستثمار في الصين، وهو موضوع كان في صلب انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصين، وفق «فرانس برس».

وتم تقديم مشروع قانون أثناء اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الشعبي (البرلمان الصيني) السبت والأحد. ومع سريانه سيحظر القانون الجديد على الحكومات المحلية تضييق المجال أمام الشركات الاجنبية لدخول السوق واجبارها على نقل التكنولوجيا.

وسيستفيد المستثمرون الأجانب بذلك من المزايا نفسها الممنوحة للشركات الصينية في غالبية القطاعات باستثناء القطاعات المدرجة على اللائحة السلبية.

وقالت اللجنة في بيان، نشرته على موقعها على الإنترنت: «بهدف مزيد من توسيع الانفتاح والنهوض بالاستثمار الاجنبي وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للاستثمارات الأجنبية، اقترح مجلس الدولة (الحكومة) مشروع قانون».

ويترجم مشروع القانون رغبة الصين في دعم اقتصادها في شكل أكبر، في وقت تؤثر الحرب التجارية الأميركية - الصينية على نمو العملاق الآسيوي.

واتجهت سلسلة من المؤشرات الاقتصادية خريف 2018 إلى اللون البرتقالي. وحقق استهلاك الأسر الشهر الماضي نموًا هو الأدنى منذ 15 عامًا.

لكن الريس الصيني شي جيبينغ ونظيره الأميركي دونالد ترامب توصلا إلى التفاهم على هدنة في الحرب التجارية بين البلدين.

وفي هذا الإطار أعلنت الصين تشديد العقوبات على مرتكبي تعديات على الملكية الفكرية.

وأحرز مسؤولون كبار في البلدين أثناء محادثات هاتفية، الجمعة، تقدمًا جديدًا في العديد من المسائل الأساسية، بينها قضية العجز الهائل للولايات المتحدة مع الصين واحترام الملكية الفكرية، حسب ما أفادت وزارة التجارة الصينية.