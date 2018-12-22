داو جونز وناسداك يختتمان أسوأ أسبوع لهما منذ 2008

متعاملون في بورصة وول ستريت في نيويورك (ا ف ب)

اختتم مؤشّرا «داو جونز» و«ناسداك» الجمعة أسوأ أسبوع لهما منذ 10 أعوام، في جلسة زادت الخسائر التي تراكمت طوال الأسبوع بسبب عوامل عدة أبرزها المخاوف على النمو وخطر إغلاق الإدارات الفيدرالية الأميركية والحرب التجارية.

وبحسب النتائج المؤقتة لتداولات الجمعة فقد خسر مؤشّر داو جونز الصناعي خلال جلسة التداولات 1,85% ليغلق على 22 ألفًا و437,48 نقطة، في حين كانت الخسائر أكبر لدى مؤشّر ناسداك الذي تغلُب عليه أسهم شركات التكنولوجيا إذ تراجع بنسبة 2,99% مستقرًا عند 6 آلاف و332,99 نقطة.

وبذلك يكون داو جونز قد خسر هذا الأسبوع 6,8% من قيمته، في حين بلغت نسبة الخسائر التي راكمها ناسداك منذ الإثنين 8,4%.