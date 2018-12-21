الأسهم الأوروبية تتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري منذ 2016

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 ديسمبر 2018, 09:34 مساء
بورصة فرانكفورت (رويترز)

أغلقت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، ما بين مستقرة ومرتفعة قليلاً بعد أن تعافت من خسائر كبيرة مُنيت بها في وقت سابق من الجلسة، بدعم من تعليقات من مسؤول بارز بلجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي هدّأت بعض المخاوف بشأن تزايد تكاليف الاقتراض وتهديد بتوقف عمليات الحكومة الاتحادية.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعًا 0.03%، بعد أن اختبر في وقت سابق من الجلسة مستويات منخفضة لم يشهدها منذ نوفمبر 2016. لكن المؤشر القياسي يتجه نحو تسجيل أسوأ أداء شهري منذ 2016 مع استمرار القلق من تباطؤ أرباح الشركات والنمو الاقتصادي.

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وساعدت تعليقات أدلى بها جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك بأن المركزي الأميركي منفتخ على إعادة تقييم آرائه، في تهدئة قلق المستثمرين بشأن خطط مجلس الاحتياطي لزيادات أسعار الفائدة العام المقبل حتى مع إظهار أكبر اقتصاد في العالم علامات على التباطؤ.

وقال خبراء اقتصاديون ببنك «أميركا ميريل لينش»، الجمعة، إن المخاوف من أن مجلس الاحتياطي قد يقع في خطأ حيال السياسة بالتمسك بخطط لزيادة الفائدة في 2019 دفعت المستثمرين إلى التخلي عن الأسهم والإقبال على شراء السندات.

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ومما زاد من أجواء التشاؤم في القطاع المصرفي الأوروبي، الذي هبط مؤشره 28.5% حتى الآن هذا العام، خفض بنك «دانسك» الذي يخضع لتحقيق دولي بشأن عمليات مزعومة لغسل أموال، توقعاته للعام 2018 للمرة الثانية هذا العام، وأغلق سهم البنك الدنمركي منخفضًا 0.8%.

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