قرض إماراتي بقيمة 3 مليارات دولار لباكستان

مصرف الإمارات المركزي. (أرشيف - رويترز)

تعتزم الإمارات تقديم قرض بقيمة 3 مليارات دولار لباكستان، في وقت تكافح فيه إسلام أباد من أجل السيطرة على عجز كبير في ميزان المعاملات الجارية تضرر منه اقتصادها وتسبب في تباطؤ النمو.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات، الجمعة، بأن الإمارات تعتزم إيداع ثلاثة مليارات دولار في البنك المركزي الباكستاني خلال الأيام المقبلة، بينما قال مسؤول باكستاني إن إسلام أباد تأمل أيضًا في أن تؤجل الإمارات مدفوعات لإمدادات النفط.

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وانخرطت باكستان في مباحثات مع صندوق النقد الدولي، لكنها سعت للحصول على مساعدات مالية من الحليفتين الصين والسعودية.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن صندوق أبوظبي للتنمية قوله في بيان إن الوديعة تهدف إلى «تعزيز السيولة والاحتياطات النقدية من العملات الأجنبية لدى البنك».

وبعد ساعات من الإعلان عن الوديعة، أبلغ وزير الإعلام الباكستاني فؤاد تشودري رويترز قائلًا «نأمل أيضًا في الحصول على تأجيل لمدفوعات نفط».

وأحجم تشودري عن الكشف عن حجم المساعدات التي ترغب بلاده في الحصول عليها من خلال تأجيل مدفوعات نفط، لكنه قال إنها جزء من المباحثات التي أعلنت الإمارات في أعقابها أنها ستودع ثلاثة مليارات دولار لدى البنك المركزي الباكستاني.

وأضاف الوزير أن الإمارات تخطط لتنفيذ استثمارات في باكستان، من بينها مصفاة ومحطات تحلية.

وفي أكتوبر، قالت السعودية إنها ستقرض باكستان ستة مليارات دولار، من بينها وديعة بثلاثة مليارات دولار لتعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية وثلاثة مليارات دولار في صورة مدفوعات نفط مؤجلة.