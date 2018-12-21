قرض إماراتي بقيمة 3 مليارات دولار لباكستان

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 ديسمبر 2018, 05:17 مساء
مصرف الإمارات المركزي. (أرشيف - رويترز)

تعتزم الإمارات تقديم قرض بقيمة 3 مليارات دولار لباكستان، في وقت تكافح فيه إسلام أباد من أجل السيطرة على عجز كبير في ميزان المعاملات الجارية تضرر منه اقتصادها وتسبب في تباطؤ النمو.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات، الجمعة، بأن الإمارات تعتزم إيداع ثلاثة مليارات دولار في البنك المركزي الباكستاني خلال الأيام المقبلة، بينما قال مسؤول باكستاني إن إسلام أباد تأمل أيضًا في أن تؤجل الإمارات مدفوعات لإمدادات النفط.

السعودية تتعهد بـمنح باكستان 3 مليارات دولار

وانخرطت باكستان في مباحثات مع صندوق النقد الدولي، لكنها سعت للحصول على مساعدات مالية من الحليفتين الصين والسعودية.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن صندوق أبوظبي للتنمية قوله في بيان إن الوديعة تهدف إلى «تعزيز السيولة والاحتياطات النقدية من العملات الأجنبية لدى البنك».

وبعد ساعات من الإعلان عن الوديعة، أبلغ وزير الإعلام الباكستاني فؤاد تشودري رويترز قائلًا «نأمل أيضًا في الحصول على تأجيل لمدفوعات نفط».

وأحجم تشودري عن الكشف عن حجم المساعدات التي ترغب بلاده في الحصول عليها من خلال تأجيل مدفوعات نفط، لكنه قال إنها جزء من المباحثات التي أعلنت الإمارات في أعقابها أنها ستودع ثلاثة مليارات دولار لدى البنك المركزي الباكستاني.

وأضاف الوزير أن الإمارات تخطط لتنفيذ استثمارات في باكستان، من بينها مصفاة ومحطات تحلية.

وفي أكتوبر، قالت السعودية إنها ستقرض باكستان ستة مليارات دولار، من بينها وديعة بثلاثة مليارات دولار لتعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية وثلاثة مليارات دولار في صورة مدفوعات نفط مؤجلة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يهنئ السراج بذكرى عيد الاستقلال: فخورون بالوقوف مع الليبيين
ليبيا
المستشار إبراهيم بوشناف يعلن حالة «الطوارئ القصوى» لثلاثة أشهر في بنغازي
ليبيا
صنع الله يوضح ملابسات موقف الشرارة: الحقل سيبقى مغلقًا لهذه الأسباب
ليبيا
أوباما يوزع الهدايا على الأطفال المرضى في واشنطن
منوعات
الماقوري يكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل ضبط ذخيرة وأسلحة بميناء الخمس
ليبيا
كتيبة طارق بن زياد: نطارد فلول الجضران وسرايا بنغازي نحو جسر السدادة
ليبيا
السراج يختتم زيارته إلى أوباري بعد الإعلان عن إعادة فتح حقل الشرارة
ليبيا
القيادة العامة تطالب مجلس الأمن بتحقيق عاجل في تهريب أسلحة من تركيا إلى ليبيا
ليبيا
المسماري: قواتنا نفذت ضربة استباقية على تنظيم القاعدة في قلعة السدادة
ليبيا
دبلوماسية إيطالية: سنتحرك على مسارين لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة في ليبيا
ليبيا
تقرير دولي: ليبيا تحقق أكبر قفزة عالمية في مجال التعليم
ليبيا
معهد واشنطن: التحديات المستقبلية في ليبيا بعيد مؤتمر باليرمو
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خطوات بسيطة لإطالة عمر عطرك