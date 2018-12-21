النفط يهبط لأدنى مستوى في أكثر من عام

حقل نفط في البصرة. (الإنترنت)

هبطت أسعار النفط نحو خمسة بالمئة يوم الخميس، لتسجل أدنى مستوى في أكثر من عام بفعل المخاوف بشأن تخمة المعروض وتوقعات الطلب على الطاقة، بعد أن دفع رفع سعر الفائدة الأميركية أسواق الأسهم للانخفاض.

وانخفض خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 2.89 دولار للبرميل، أو 5.05% ليبلغ عند التسوية 54.35 دولار للبرميل، بحسب "رويترز".

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 2.29 دولار للبرميل، بما يعادل 4.75%، ليصل عند التسوية إلى 45.88 دولار للبرميل.

وبلغ برنت أدنى مستوى له في الجلسة عند 54.28 دولار للبرميل، مسجلا أقل سعر منذ منتصف سبتمبر 2017، بينما هبط الخام الأميركي إلى 45.67 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى له منذ أواخر أغسطس 2017.

وانخفضت أسواق الأسهم على مستوى العالم بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة يوم الأربعاء، وأبقى على معظم توقعاته للزيادات الجديدة في العامين المقبلين، مما قوض آمال المستثمرين في توقعات أكثر ميلا للتيسير النقدي.

وقال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية إنه لا يتوقع زيادة حادة في أسعار النفط في الأمد القريب، ما لم تحدث مشكلات جيوسياسية.

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجو نفط آخرون من بينهم روسيا اتفقوا هذا الشهر على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا في محاولة لتصريف المخزونات وتعزيز الأسعار.

لكن التخفيضات لن تتم حتى الشهر القادم، والإنتاج عند مستويات قياسية مرتفعة أو قريب منها في الولايات المتحدة وروسيا والسعودية.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إنه يتوقع تراجع مخزونات النفط العالمية بنهاية الربع الأول من السنة، لكنه أضاف أن السوق تظل منكشفة على عوامل سياسية واقتصادية فضلا عن المضاربة.