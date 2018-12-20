الذهب يرتفع وسط أداء ضعيف للدولار والأسهم

سبائك ذهب. (أرشيفية. رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مدعومة بانخفاض الدولار وسوق الأسهم بعد أن أصدر البنك المركزي الأميركي توقعات بشأن السياسة النقدية جاءت أقل ميلاً للتيسير مما توقعه الكثيرون.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد ارتفع السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 1248.48 دولار للأوقية (الأونصة) بعد تراجعه الجلسة السابقة بأكبر قدر منذ 27 نوفمبر.

وفي قرار كان متوقعًا على نطاق واسع، رفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس أمس الأربعاء. لكن ما فاجأ الأسواق هو التزام المجلس بالمحافظة على جوهر خطته لتشديد السياسة النقدية رغم تنامي عدم التيقن بشأن النمو الاقتصادي العالمي.

كانت الأسعار تجاوزت المتوسط المتحرك لمئتي يوم عند حوالي 1252 دولارًا للأوقية قبل بيان مجلس الاحتياطي أمس الأربعاء.

ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.4% إلى 1251.3 دولار للأوقية اليوم الخميس.

وقال رينيشا تشايناني مدير أبحاث أسواق السلع الأولية والصرف لدى «مونارك نتورث كابيتال»: «هناك بعض شراء الملاذ الآمن الداعم لأسعار الذهب اليوم»، مضيفًا أنه «بوجه عام، هناك عزوف عن المخاطرة في السوق».

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسة، 0.4% وانخفضت الأسهم الآسيوية حيث بدد بيان مجلس الاحتياطي آمال المستثمرين في توقعات أميل إلى التيسير النقدي.

وزاد البلاديوم 0.7% في المعاملات الفورية إلى 1268.99 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة 0.2% إلى 14.63 دولار للأوقية وصعد البلاتين 0.2% أيضًا إلى 787.24 دولار للأوقية.