النفط يستأنف تراجعه وسط مخاوف بشأن تخمة المعروض

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 ديسمبر 2018, 10:53 صباحا
حقل نفط. (أرشيفية. رويترز)

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، لتمحو معظم مكاسب الجلسة السابقة مستأنفة الانخفاضات التي بدأت في وقت سابق من الأسبوع، وسط مخاوف بشأن تخمة المعروض وتوقعات الاقتصاد العالمي.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد انخفض عقد أقرب استحقاق للخام الأميركي دولارًا واحدًا بما يعادل 2.08% إلى 47.17 دولار للبرميل ليفقد مكاسب بلغت 96 سنتًا أمس الأربعاء.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت دولارًا واحدًا أيضًا أو 1.75% إلى 56.24 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت نحو 2% في الجلسة السابقة.

وقال محلل سوق النفط في «جيه ال سي» الاستشارية، شي جياروي: «تعافي الأربعاء كان تغطية لمراكز مدينة. حوَّل المستثمرون انتباههم سريعًا صوب تدهور العوامل الأساسية في أسواق النفط، بما في ذلك مؤشرات جديدة على تباطؤ النمو الاقتصادي في العام المقبل وإنتاج قياسي ونقص الثقة في تعهد أوبك بكبح الإنتاج».

كانت منظمة البلدان المصدرة النفط (أوبك) ومنتجو نفط آخرون من بينهم روسيا اتفقوا هذا الشهر على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميًا في محاولة لتصريف المخزونات وتعزيز الأسعار.

وأسعار النفط منخفضة أكثر من 30% عن مستويات ذروتها المسجلة في أكتوبر.

لكن التخفيضات لن تحدث حتى الشهر المقبل والإنتاج عند مستويات قياسية مرتفعة أو قريب منها في الولايات المتحدة وروسيا والسعودية.

وقال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، إنه يتوقع تراجع مخزونات النفط العالمية بنهاية الربع الأول من السنة، لكنه أضاف أن السوق تظل منكشفة على مخاطر سياسية واقتصادية فضلًا عن المضاربة.

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