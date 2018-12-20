محكمة يابانية ترفض طلب تمديد توقيف كارلوس غصن واحتمال إطلاقه بكفالة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 ديسمبر 2018, 10:36 صباحا
كارلوس غصن. (أ ف ب)

رفضت محكمة يابانية، اليوم الخميس، طلب الادعاء العام تمديد فترة توقيف رئيس «نيسان» السابق كارلوس غصن بعد احتجازه بسبب مخالفات مالية، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أنه قد يطلق بكفالة بحلول غدٍ الجمعة.

وقالت محكمة منطقة طوكيو، بحسب وكالة «فرانس برس»، إن طلب تمديد توقيف غصن في 20 ديسمبر «رُفض». فيما ذكرت إذاعة «إن أتش كاي» الرسمية أن غصن قد يخرج بكفالة بحلول الجمعة.

وجه إليه المحققون تهمة عدم الإبلاغ عن حوالي 44 مليون دولار من المداخيل على امتداد خمس سنوات حتى العام 2015، فيما يطال التحقيق كذلك السنوات الثلاث الأخيرة.

ومع انتهاء فترة احتجازه، اليوم الخميس، كان على النيابة أن توجه إليه تهمة جديدة أو تطلب تمديد حبسه عشرة أيام لمواصلة التحقيق.

وسيقت اتهامات جديدة ضد غصن بينها استخدام أموال «نيسان» لشراء منازل فخمة، لكن المحققين لم يوجهوا التهم رسميًا بعد.

ونفى غصن ومساعده السابق غريغ كيلي ارتكاب مخالفات.

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