للمرة الرابعة خلال عام.. المركزي الأميركي يرفع معدلات الفائدة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 ديسمبر 2018, 07:51 صباحا
رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول في واشنطن. (فرانس برس)

رفع البنك المركزي الأميركي الأربعاء، للمرة الرابعة هذا العام، معدلات الفائدة، لكنه أعلن في الوقت ذاته خفض توقعاته بالنسبة للنمو والتضخم.

وخلال اجتماع وسط الضغوط بسبب انتقادات الرئيس دونالد ترامب بشدة لرفع معدلات الفائدة، قرر الاحتياطي الفدرالي رفعها بمقدار ربع نقطة مئوية لتصبح بين 2,25% و2,50%.

وأشار المركزي الأميركي إلى أنه يتوقع الآن زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% هذا العام و2,35% العام المقبل مقابل 3,1% و 2,5% على التوالي، بحسب توقعاته الصادرة في سبتمبر.

وفي ما يتعلق بالتضخم، توقع أن تبلغ نسبته 1,9% العام 2018 وكذلك العام 2019، مقابل 2,1% و 2% كما أعلن سابقا، وفقا لبيان صادر عن لجنة السياسة النقدية في المصرف.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - في اليوم العالمي للغة العربية
كاريكاتير
مفاجأة بالصور.. فرنسا تكشف عن «حشيش رونالدو»
رياضة عالمية
واشنطن تعيد قريبًا تمثليها الدبلوماسي في طرابلس
ليبيا
حوار مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الموقتة
ليبيا
«تشاوري» الملتقي الوطني: اتفاق على 6 مبادئ لبناء جهاز أمني وطني (3 ـ 5)
ليبيا
الجدل يلاحق التعديلات الدستورية
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: اتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية وخلافات حول الآليات؟ ...
ليبيا
جرس إنذار من «بروكنغز»: قطاع الصحة الليبي في حالة شبه انهيار
ليبيا
الحملة الوطنية للتطعيمات: إقبال كبير يدحض الشائعات
ليبيا
في العدد 160: لقاء السراج وحفتر المرتقب وضحايا الرصاص العشوائي
ليبيا
المصرف المركزي: إقفال حقل الشرارة النفطي يتسبب بخسائر 30 مليون دولار يوميًا
ليبيا
أصبوحة شعرية للشاعر سعد الغاتي في سبها
ثقافة وفن
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء يكشفون سر متلازمة التعب المزمن