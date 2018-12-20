للمرة الرابعة خلال عام.. المركزي الأميركي يرفع معدلات الفائدة

رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول في واشنطن. (فرانس برس)

رفع البنك المركزي الأميركي الأربعاء، للمرة الرابعة هذا العام، معدلات الفائدة، لكنه أعلن في الوقت ذاته خفض توقعاته بالنسبة للنمو والتضخم.

وخلال اجتماع وسط الضغوط بسبب انتقادات الرئيس دونالد ترامب بشدة لرفع معدلات الفائدة، قرر الاحتياطي الفدرالي رفعها بمقدار ربع نقطة مئوية لتصبح بين 2,25% و2,50%.

وأشار المركزي الأميركي إلى أنه يتوقع الآن زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% هذا العام و2,35% العام المقبل مقابل 3,1% و 2,5% على التوالي، بحسب توقعاته الصادرة في سبتمبر.

وفي ما يتعلق بالتضخم، توقع أن تبلغ نسبته 1,9% العام 2018 وكذلك العام 2019، مقابل 2,1% و 2% كما أعلن سابقا، وفقا لبيان صادر عن لجنة السياسة النقدية في المصرف.