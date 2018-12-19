النفط يحقق بعض المكاسب لكن مخاوف تخمة المعروض مستمرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 ديسمبر 2018, 10:48 صباحا
حقل نفط. (أرشيفية. رويترز)

عوضت أسعار النفط بعض خسائرها، اليوم الأربعاء، مع ظهور بوادر استقرار في أسواق الأسهم العالمية لكن الخام ظل تحت ضغط من مخاوف تخمة المعروض وتباطؤ الاقتصاد العالمي التي تسببت في خسائر حادة على مدى الجلسات الثلاثة الأخيرة.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط سبعة سنتات بما يعادل 0.15% إلى 46.31 دولار للبرميل بعد أن هوت 7.3% اليوم السابق في جلسة لامست خلالها أدنى مستوياتها منذ أغسطس 2017.

وزادت عقود خام القياس العالمي برنت 0.36% أو 20 سنتًا إلى 56.46 دولار للبرميل. وانخفض الخام 5.6% أمس الثلاثاء عندما سجل أدنى مستوياته في 14 شهرًا.

وانخفض برنت أكثر من 30% عن ذروته الحديثة 86.74 دولار للبرميل المسجلة في الثالث من أكتوبر في حين نزل غرب تكساس الوسيط نحو 40% عن أعلى مستوياته في عدة سنوات 76.9 دولار للبرميل المسجل في الرابع من أكتوبر.

وقال مدير تداولات آسيا والمحيط الهادي في «أواندا»، ستيفن إينس، إن أسعار غرب تكساس الوسيط متماسكة اليوم الأربعاء مع «بحث المتعاملين عن بعض العزاء في أسواق الأسهم الأميركية في الوقت الذي يبدو فيه أن المعنويات إزاء المخاطرة تستقر».

وأضاف: «لكننا بعيدون تمامًا عن أي تحول صوب المراهنة على صعود الأسعار في معنويات المستثمرين».

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