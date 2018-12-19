أسعار النفط تسجل ارتفاعًا طفيفًا في آسيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 ديسمبر 2018, 09:17 صباحا
لوحة أسعار الوقود في محطة للوقود بمدينة رين الفرنسية

تواجه أسعار النفط صعوبة في استئناف ارتفاعها، في تعاملات اليوم الأربعاء في آسيا، بعد أن تراجعت إلى مستويات لم يسبق أن وصلت إليها منذ أكثر من عام بسبب القلق من فائض العرض العالمي وتراجع الطلب.

وربح برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود)، تسليم يناير 26 سنتًا ليبلغ سعره 46.50 دولاراً في المبادلات الإلكترونية في آسيا، فيما ارتفع برميل برنت تسليم فبراير 33 سنتًا إلى 56.60 دولارًا، وفق «فرانس برس».

ويشعر المستثمرون بالقلق من المستويات القياسية التي وصل إليها إنتاج الذهب الأسود في روسيا والولايات المتحدة. وهم يتساءلون بشأن قدرة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها على احترام الاتفاق الذي يهدف إلى خفض الإنتاج في 2019.

في الوقت نفسه، تتضاعف المؤشرات إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي، مما يثير قلقًا على طلب الخام.

وقال المحلل لدى مجموعة «أواندا» ستيفن إينيس إن «المواد الأولية ليست في منأى عن الآفاق الاقتصادية العالمية وسلسلة الإخفاقات الأخيرة في العالم فيما يتعلق بالمعطيات المالية الحساسة ما زالت تؤثر على أسواق النفط».

وأضاف: «بسبب مزيج من المخاوف حول فائض العرض والاضطراب في النمو العالمي، يفترض أن تراوح أسعار النفط مكانها حتى نهاية العام»، مشيرًا إلى أن «المستثمرين يحتفظون بأموالهم في هذا الوقت من السنة لأنهم يدركون أن الفرص نفسها ستكون متوفرة في بداية العام».

وكان برميل النفط الخفيف خسر في سوق المبادلات بنيويورك، الإثنين، 3.28 دولارات ليقفل عند 46.60 دولارًا، وذلك بعد أن خسر 40% من قيمته منذ مطلع أكتوبر عندما وصل إلى أعلى سعر له خلال أربع سنوات.

أما برميل برنت فقد تراجع 3.35 دولارات إلى 56.26 دولارًا في سوق لندن. وقد انخفض سعره 35% منذ أكتوبر.

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