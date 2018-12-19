صندوق النقد يمنح أوكرانيا قرضًا بقيمة 3.9 مليار دولار

مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد

أعلن صندوق النقد الدولي أنه وافق على منح أوكرانيا قرضًا بقيمة 3.9 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه أفرج في الحال عن دفعة أولى من هذا القرض قيمتها 1.4 مليار دولار.

وقال الصندوق في بيان، أمس الثلاثاء، إن كييف ستحصل على القرض بأكمله خلال فترة 14 شهرًا، وفق «فرانس برس».

وكان الصندوق وافق في منتصف أكتوبر من حيث المبدأ على هذا القرض لأوكرانيا، التي خرجت لتوها من أزمة اقتصادية حادة وتواجه آجال استحقاق قروض ضخمة بحلول عام 2020.

وقال النائب الأول للمديرة العامّة لصندوق النقد الدولي، ديفيد ليبتون، إن «السلطات الأوكرانية نجحت في إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلّي والنمو بدعم من المجتمع الدولي».

وأضاف أن «السياسة النقدية والمالية وآلية سعر الصرف المرن ساعدت على خفض العجز في الميزانية»، لافتًا إلى أن «الاحتياطيات النقدية أعيد تكوينها جزئيًا والثقة بالأسواق تحسنت».

وفي نهاية نوفمبر، أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أن أوكرانيا استوفت شروط الصندوق للموافقة على برنامج المساعدة، أبرزها إقرار البرلمان الأوكراني ميزانية الدولة للعام 2019 والتي تضمّنت عجزًا بنسبة 2.3% من إجمالي الناتج الداخلي.