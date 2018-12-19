الدولار يهبط إلى أقل مستوى في أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 ديسمبر 2018, 07:41 صباحا
صورة لأوراق بنكنوت من فئة 100 دولار في مكتب للصرافة في جاكرتا بأندونيسيا. (رويترز ).

هبط الدولار إلى أقل مستوى في أسبوع مساء الثلاثاء مع تصفية المستثمرين مراهنات على صعود العملة في ظل توقعات بأن يكبح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وتيرة زيادات أسعار الفائدة بعد اجتماعه هذا الأسبوع.

وتراجعت العملة الأميركية للجلسة الثانية على التوالي، بحسب «رويترز»، التي أكدت أن العزوف عن المخاطرة تسبب في صعود الين الياباني والفرنك السويسري.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، 0.1 بالمئة إلى 97.012 بعدما كان قد هبط في وقت سابق إلى أقل مستوى منذ العاشر من ديسمبر.

وارتفع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1368 دولار مستردا بعض الخسائر التي مني بها يوم الاثنين، بينما زاد الجنيه الاسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.2647 دولار.

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