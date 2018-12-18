المصرف المركزي جبهة إضافية في حرب اليمن

موظفة في المصرف المركزي اليمني في عدن. (أ ف ب)

يدّقق موظفون بأعداد كبيرة من الأموال داخل مبنى متضرر يعمل منه المصرف المركزي اليمني في مدينة عدن الجنوبية، وقد تحوّل إلى جبهة في الحرب الدائرة في هذا البلد مع سعيه لإنقاذ الاقتصاد.

ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، حربًا مدمّرة بين الحكومة والحوثيين منذ 2014، أدّت إلى أزمة إنسانية كبرى وضعت 14 مليون شخص على حافة المجاعة، لكنها دفعت أيضًا العملة وقطاعات اقتصادية عدة نحو الانهيار.

ويجهد موظفو المصرف المركزي في المبنى الذي يحمل آثار رصاص في المدينة الساحلية، لإعادة الحياة إلى العملة التي خسرت نحو ثلثي قيمتها منذ العام 2015، ففاقمت معدّلات البطالة وصعّبت على ملايين السكان تحصيل قوتهم اليومي، وفق وكالة «فرانس برس».

ويتوقّع المصرف أن تدخله ثلاثة مليارات دولار من دول مانحة بينها الكويت والإمارات قريبًا لوضع حد للتضخم وتراجع العملة.

وفي يناير، أعلنت السعودية إيداع ملياري دولار في المصرف المركزي، أضافت إليها في مطلع أكتوبر منحة بقيمة مئتي مليون دولار.

أخطر الجبهات

وأقرّ نائب محافظ البنك المركزي، شكيب حبيشي، الأسبوع الماضي بأن المصرف يعاني لفرض سلطته على فروعه في المناطق الواقعة خارج سيطرة الحكومة، وبينها صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون منذ 2014.

وتدير الحكومة المعترف بها دوليًا البنك المركزي اليمني من عدن، عاصمتها الموقتة، منذ 2016، بعدما اتّهمت الحوثيين باستخدام أموال المصرف لتمويل أنفسهم وهو ما نفاه الحوثيون.

وأدى نقل عمليات المصرف المركزي إلى عدن الى وجود مركزين ماليين يتعاملان مع عملة واحدة، الأول في المدينة الجنوبية، والثاني في صنعاء.

وتوصّلت أطراف النزاع الأسبوع الماضي إلى اتفاقات في السويد لوقف لإطلاق النار في الحديدة وعقد جولة جديدة من المحادثات الشهر المقبل، لكنها فشلت في التوافق حول كيفية دفع رواتب الموظفين الحكوميين في المناطق كافة.

وقال دبلوماسي شارك في المحادثات، في تصريح إلى وكالة «فرانس برس»، إن الحوثيين رفضوا أن يقوم المصرف المركزي في عدن بتولي عملية دفع الرواتب.

ويرى وسام قيد المدير التنفيذي في مشروع حكومي لدعم المؤسسات الصغيرة أن المصرف المركزي «أصبح أحد أخطر الجبهات في حرب اليمن».

وأضاف أن «معدلات القتلى جراء القصف والألغام والعمليات العسكرية بالآلاف (...) لكن أعدادًا أكبر من اليمنيين قضوا نتيجة الفقر (...) بينما يجد المصرف المركزي نفسه في وسط» الأزمة.

تضخم مرتفع

شهد اقتصاد اليمن انكماشًا بنحو 50% منذ التدهور في النزاع في مارس 2015 حين تدخّلت السعودية على رأس تحالف عسكري دعمًا للحكومة المعترف بها دوليًا، ومن المتوقع أن ينكمش مجددًا بنحو 40% هذا العام، بحسب البنك الدولي.

وأضعف انهيار العملة القدرة الشرائية لدى ملايين اليمنيين، بينما يعاني القطاع الخاص من خسارات ومن إفلاس لدى العديد من شركاته التي تغلق أبوابها أو تقوم بطرد موظفين.

وفي سبتمبر الماضي، قال رئيس الوزراء، معين عبدالملك، إنه يطمح إلى إعادة تصدير النفط وهو ما كان يسهم في تحصيل ثلاثة أرباع إيرادات الدولة.

لكن الخوف يعتري اليمنيين من وضع أموالهم في المصارف.

ويقول موظف خمسيني في مدرسة في عدن: «المصارف غالبًا ما تقول: ليس لدينا أموال. عودوا غدًا، أو الأسبوع المقبل».

ويشكو أصحاب أعمال في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين من أنهم يعجزون عن استيراد البضائع لأن المصرف المركزي يطلب الدفع نقدًا.

في المقابل، يقول رجال أعمال إن المتمردين يمنعونهم من فتح حسابات لتحويل أموال إلى المصرف المركزي في عدن.

وقال محافظ المصرف المركزي، محمد زمام، هذا الشهر إن خمسة من موظفي الفرع في صنعاء فروا إلى عدن بسبب مخاوف على أرواحهم.

وأوضح في مقابلة في الرياض «نطلب من المتمردين أن يحيدوا القطاع المصرفي (...) فهذه الطريقة الوحيدة لإطعام الناس».