الذهب عند أعلى مستوى في أسبوع وسط ترقب لاجتماع المركزي الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 ديسمبر 2018, 10:49 صباحا
سبائك ذهب. (أرشيفية. رويترز)

استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بعدما لامست أعلى مستوى في أسبوع قبيل اجتماع مهم للبنك المركزي الأميركي فيما ظل الدولار يتعرض لضغوط جراء تكهنات بأن دلائل حدوث اضطراب اقتصادي قد تحفز المركزي على وقف سياسة التشديد النقدي.

وبحسب وكالة «رويترز» فمن المتوقع أن يرفع اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة أسعار الفائدة في اجتماعه الذي يبدأ في وقت لاحق اليوم الثلاثاء ويستمر يومين لكن التركيز سيكون على توقعات اللجنة لعام 2019.

واستقر الذهب في التعاملات الفورية عند 1245.56 دولار للأوقية. ولامست الأسعار أعلى مستوى لها منذ 11 ديسمبر عند 1249 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

ونزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1249.6 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 14.66 دولار للأوقية بينما نزل البلاتين 0.6% إلى 789 دولارًا للأوقية.

وتراجع البلاديوم إلى 1256.80 دولار للأوقية بعدما لامس مستوى قياسيًا مرتفعًا عند 1269.5 دولار في الجلسة السابقة.

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