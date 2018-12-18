بريطانيا وسويسرا تتوصلان إلى اتفاق بشأن الطيران بعد «بريكست»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 ديسمبر 2018, 10:28 صباحا

وقعت كل من سويسرا وبريطانيا اتفاقًا يضمن استمرار الرحلات الجوية بين البلدين دون انقطاع في حال اختارت لندن الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق مع بروكسل.

وقالت وزيرة المواصلات، دوريس ليوثارد، في بيان بعد التوقيع مع نظيرها البريطاني كريس غرايلنغ، أمس الإثنين: «لقد تمكنا من ضمان انتقال سلس يصب في مصلحة البلدين»، وفق «فرانس برس».

وسويسرا ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي، إلا أن علاقاتها مع بريطانيا تستند إلى مجموعة واسعة من الاتفاقات الثنائية بين برن والاتحاد الأوروبي.

وفي حال تمكنت لندن من التوصل إلى اتفاق مع بروكسل للخروج المنظم من الاتحاد الأوروبي، فإن الاتفاقات الثنائية بين سويسرا والاتحاد ستبقى سارية على بريطانيا حتى نهاية 2020، وفق البيان.

ولكن في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن هذه الاتفاقات لن تعود سارية على العلاقات السويسرية - البريطانية.

وبالتالي فسيتم العمل بالاتفاق الذي جرى توقيعه الإثنين ابتداءً من 30 مارس، للسماح بالانتقال السلس وتجنب فوضى المسافرين بين البلدين.

ويبلغ عدد الرحلات اليومية بين سويسرا وبريطانيا نحو 150 رحلة. وبلغ عدد المسافرين بين البلدين نحو 6.7 مليون مسافر في 2017.

وفي سبتمبر حذر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) من تأثير فشل مفاوضات «بريكست» على النقل الجوي.

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