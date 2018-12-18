أسعار النفط تواصل تراجعها في آسيا

مقر منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في فيينا

واصلت أسعار النفط تراجعها في تعاملات اليوم الثلاثاء في آسيا مدفوعة بقلق المستثمرين من مؤشرات تدل على فائض في العرض في الولايات المتحدة، وفي أجواء انخفاض أسواق الأسهم.

وخسر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام، تسليم يناير 69 سنتًا ليبلغ سعره 49.19 دولار في المبادلات الإلكترونية في آسيا، وفق «فرانس برس».

أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم فبراير فانخفض 81 سنتًا إلى 58.80 دولار.

وكان سعر برميل النفط الخفيف انخفض أمس الإثنين في نيويورك إلى أقل من خمسين دولارًا للمرة الأولى منذ أكثر من عام.

وسجل التراجع بعد إعلان مجموعة البيانات «جينسكيب» عن زيادة المخزونات في أكبر منشأة للتخزين في الولايات المتحدة.

وتسارع هذا التوجه مع معلومات نشرتها وكالة الأنباء المالية «بلومبرغ» وتتعلق بتقديرات أميركية رسمية حول زيادة في إنتاج النفط الصخري الأميركي.

ولعب انخفاض أسواق المال أيضًا دورًا في سوق الخام، خصوصًا مع تراجع بورصة نيويورك بسبب مخاوف على نمو الاقتصاد العالمي.

ورأى مكتب الاستشارات المالية «فيليب فيتشرز» أن «أسعار الخام خضعت للضغط بينما يقوم المستثمرون بتقييم مستويات إنتاج النفط الصخري الأميركي وضعف الآفاق الاقتصادية بعد 2018».

وكانت منظمة الدول المصدرة النفط (أوبك) وشركاؤها أعلنوا خفضًا بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا في إنتاجهم. لكن القرار لم يؤثر على توجه الأسعار للانخفاض.

ويتساءل المستثمرون عن قدرة المنظم وشركائها على احترام هذا القرار في أجواء القلق من الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وبالتالي على النمو العالمي.

وقال مكتب «فيليب فيتشرز» إنه «مع ارتفاع المخزونات العالمية تبدو إمكانية تراجع الطلب على الخام غير واضحة إطلاقًا في نهاية العام».

وكان برميل النفط الخفيف خسر في سوق المبادلات في نيويورك عند الإقفال، أمس الإثنين، 1.32 دولار ليقفل عند 49.88 دولار.

أما برميل برنت فقد تراجع 67 سنتًا إلى 59.61 دولار في سوق لندن.