واشنطن تغير موعد زيادة التعريفات الجمركية على الصين

الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر

غير مكتب الممثل التجاري الأميركي رسميًا الموعد المقرر لزيادة سعر التعريفة الجمركية على سلع صينية قيمتها 200 مليار دولار إلى يوم الثاني من مارس المقبل، مع مواصلة الولايات المتحدة والصين محادثات بشأن التجارة والملكية الفكرية.

وكان الموعد الأصلي المقرر لزيادة التعريفة الجمركية، من 10% إلى 25% الأول من يناير المقبل، وفق «رويترز».

ولم يؤثر التغيير على التعريفة الجمركية السارية بالفعل، ونسبتها 25% على سلع تكنولوجية صينية قيمتها 50 مليار دولار وتشمل أشباه الموصلات ومكونات إلكترونية أخرى وأجهزة ومركبات.

وتحدث البيان، صدر مساء الجمعة، عن الوثائق المرتبطة بتحقيق يجريه مكتب الممثل التجاري الأميركي في ممارسات الملكية الفكرية الصينية، التي كانت الأساس للتعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على السلع الصينية والتي أدت إلى رد انتقامي من بكين.

وعزا البيان التغيير إلى المحادثات الأميركية الصينية الجديدة بهدف التوصل إلى إنهاء الإجراءات والسياسات والممارسات التي يغطيها التحقيق، بعد اجتماع عقد في أول ديسمبر بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ في بوينس أيرس.