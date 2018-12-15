الصين تعلق الرسوم الجمركية الإضافية على السيارات الأميركية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ وأعضاء الوفدين على طاولة عشاء في بوينوس آيرس (فرانس برس)

أعلنت الحكومة الصينية أنها ستُعلق الرسوم الجمركية الإضافية، التي فُرضت على السيارات وقطع الغيار المستوردة من الولايات المتحدة، بداية من الأول من يناير ولمدة ثلاثة أشهر، في إطار الهدنة التجارية التي أعلنها البلدان.

وأوضح مجلس الدولة، وهو مجلس الوزراء الصيني، أمس الجمعة، أن «تعليق الرسوم الجمركية هو تدبير ملموس لتطبيق التوافق الذي توصل إليه رئيسا البلدين»، حسب «فرانس برس».

وكانت بكين قد رفعت نسبة رسومها الجمركية هذا الصيف من 15 إلى 40 %، ردًّا على زيادة رسوم جمركية فرضتها واشنطن على سلع صينية مستوردة تبلغ قيمتها حوالى 50 مليار دولار.

واتفقت الصين والولايات المتحدة على هدنة بعد أشهر من الحرب التجارية أثناء لقاء جمع رئيسيهما شي جينبينغ ودونالد ترامب في الأول من ديسمبر على هامش قمة مجموعة الدول العشرين في بوينوس آيرس.

وإذا أعطت بكين وواشنطن في البداية تفسيرات متباينة بشأن نطاق اتفاقهما، فإن بكين بدأت مؤخرًاً في تنفيذ ما يقوله مسؤولون في البيت الأبيض حول التدابير التي ستتخذها الصين.