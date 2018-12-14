اليورو يتضرر مع تزايد المؤشرات على تراجع اقتصاد المنطقة

هبط اليورو على نطاق واسع، اليوم الجمعة، حيث أظهر اقتصاد منطقة اليورو المزيد من الإشارات على أنه بدأ يتراجع، بينما واصل الدولار تقدمه وسط توتر المستثمرين بشأن التباطؤ في الصين.

وتضررت العملة الأوروبية الموحدة أمس الخميس عندما خفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته للنمو الاقتصادي والتضخم. وكان انخفاض العملة محدودًا، لكنه سلط الضوء على المخاوف من تباطؤ اقتصادي وحذر البنك المركزي بشأن إنهاء برنامج شراء السندات.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد أظهرت بيانات ألمانية، اليوم الجمعة، أن نمو القطاع الخاص تباطأ ليسجل أدنى مستوى في أربع سنوات في ديسمبر. وانكمش النشاط التجاري الفرنسي على غير المتوقع، مما عزز المخاوف من نمو بطيء في منطقة اليورو.

وهبط اليورو 0.5% إلى 1.1285 دولار، مسجلًا أدنى مستوى في أسبوعين. وانخفضت العملة الأوروبية الموحدة مقابل الفرنك، حيث نزل 0.3% إلى 1.1263 فرنك.

وارتفع الدولار 1% منذ الإثنين الماضي ويتجه إلى أفضل أداء أسبوعي منذ أغسطس.

ومقابل سلة عملات، ارتفع الدولار 0.5%، وسجل المؤشر 97.511.

وهبط اليوان الصيني في التعاملات الخارجية 0.4% إلى 6.9037 يوان للدولار. يأتي هذا بعد بيانات أظهرت نمو مبيعات التجزئة في نوفمبر بأبطأ وتيرة منذ عام 2003، ونمو الإنتاج الصناعي بأقل وتيرة في نحو ثلاث سنوات.

وخسر الدولار الأسترالي 0.8% مسجلًا 0.7169 دولار أمريكي. وينظر إلى الدولار الأسترالي على أنه مقياس للمعنويات تجاه الصين، أكبر شركاء أستراليا التجاريين.

ولم يسجل الين الياباني تغيرًا يذكر عند 113.59 ين للدولار.

وهبط الجنيه الأسترليني 0.6% إلى 1.2683 دولار، وسط قلق المتعاملين من أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ربما تكون تواجه صعوبات للحصول على تطمينات من الاتحاد الأوروبي لخطة الانسحاب البريطاني.