الذهب يتجه لأكبر هبوط أسبوعي في أكثر من شهر تحت ضغط الدولار

سبائك ذهب. (أرشيفية. رويترز)

هبطت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، مُتجهة صوب تسجيل أكبر هبوط أسبوعي في خمسة أسابيع بفعل ارتفاع الدولار مع تحول تركيز المساهمين إلى زيادة متوقعة في أسعار الفائدة الأميركية الأسبوع المقبل.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد انخفض الذهب 0.4% في التعاملات الفورية إلى 1237.65 دولار للأوقية (الأونصة). وفي وقت سابق من الجلسة، سجلت الأسعار أدنى مستوى منذ السادس من ديسمبر عند 1236.80 دولار للأوقية.

ونزل الذهب 0.3% في العقود الآجلة إلى 1244.2 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة تضم ست عملات رئيسية، بنحو 0.2%.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة خلال اجتماعه في 18 و19 ديسمبر، وذلك للمرة الرابعة هذا العام.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم نحو 1% في التعاملات الفورية إلى 1248.99 دولار للأوقية. وكان المعدن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 1269.25 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.

وهبطت الفضة 1% إلى 14.61 دولار للأوقية، وهي مرتفعة بنحو 0.3% هذا الأسبوع.

واستقر البلاتين عند 792.90 دولار للأوقية، ويتجه لتحقيق مكسب أسبوعي بعدما تراجع على مدى خمسة أسابيع.