أسعار النفط تهبط وسط مخاوف بشأن الاقتصاد الصيني

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 ديسمبر 2018, 09:51 صباحا
موظف بحقل للنفط في السعودية (أرشيفية: رويترز)

هبطت أسعار النفط، يوم الجمعة، وسط مخاوف بشأن تباطؤ نمو اقتصاد الصين.

اقرأ أيضًا: أسعار النفط تواصل ارتفاعها في آسيا

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 61.08 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 05:30 بتوقيت جرينتش، بانخفاض قدره 37 سنتًا، أو ما يعادل 0.6%، عن التسوية السابقة.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52.42 دولارًا للبرميل، بانخفاض قدره 16 سنتًا، أو ما يعادل 0.3%، عن التسوية السابقة.

اقرأ أيضًا: أسعار النفط ترتفع متأثرة بتوقف الإمدادات في ليبيا

وأعلنت الصين يوم الجمعة بعضًا من أبطأ النمو في مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في سنوات، مما يسلط الضوء على مخاطر الخلاف التجاري مع الولايات المتحدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أعيان أوباري: القوة المحايدة تعزز «السلام» في المنطقة
ليبيا
مصدر بـ«الرئاسي» ينفي اقتحام مقر رئاسة حكومة الوفاق في طرابلس
ليبيا
حُكم عليه بالسجن .. محامي ترامب السابق: «لقد كان عملي التغطية على أفعاله القذرة»
دولى
النائب علي السعيدي يستنكر تصريحات معيتيق وصنع الله حول حراك فزان
ليبيا
إيطاليا تعين سفيرا جديدا في ليبيا خلفا لبيروني بسبب تهديد «أمنه الشخصي»
ليبيا
اللافي يرفض الإسماعيلي ويدرس عروضًا تونسية وجزائرية مع الأهلي طرابلس
رياضة محلية
«تشاوري» الملتقى الوطني: القضاء والإنصاف وحماية المقدرات الوطنية (4-6)
ليبيا
لفتة تكريمية لضحايا إسكوبار على واجهة مسكنه
منوعات
بالصور: نجوم الكرة الليبية في وداع ثعلب الملاعب أحمد الاحول
رياضة محلية
«تشاوري» الملتقى الوطني: وحدة المؤسسات وتأمين الخدمات العامة (3-6)
ليبيا
عبدالرحمن شلقم يكتب لـ«الوسط»: قافلة موَّال ليبية
ثقافة وفن
«تشاوري» الملتقى الوطني: ماهي الحكومة الجامعة التي تخدم كل الليبيين؟ (2-6)
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

غوتيريش يعلن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة اليمنية