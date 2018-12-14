أسعار النفط تهبط وسط مخاوف بشأن الاقتصاد الصيني

موظف بحقل للنفط في السعودية (أرشيفية: رويترز)

هبطت أسعار النفط، يوم الجمعة، وسط مخاوف بشأن تباطؤ نمو اقتصاد الصين.

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وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 61.08 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 05:30 بتوقيت جرينتش، بانخفاض قدره 37 سنتًا، أو ما يعادل 0.6%، عن التسوية السابقة.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52.42 دولارًا للبرميل، بانخفاض قدره 16 سنتًا، أو ما يعادل 0.3%، عن التسوية السابقة.

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وأعلنت الصين يوم الجمعة بعضًا من أبطأ النمو في مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في سنوات، مما يسلط الضوء على مخاطر الخلاف التجاري مع الولايات المتحدة.