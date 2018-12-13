اليورو يصعد بفعل انفراجة في أزمة إيطاليا.. والأنظار على المركزي الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 ديسمبر 2018, 03:18 مساء
أوراق مالية فئة 20 يورو في فرنسا. (أرشيفية. رويترز)

ارتفع اليورو بشكل طفيف في المعاملات المبكرة، اليوم الخميس، بعدما قالت إيطاليا إنها ستخفض خطط الإنفاق العام في خلافها مع الاتحاد الأوروبي، لكن حالة من الحذر سيطرت على المتعاملين قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي.

وكانت الأجواء إيجابية في مجملها في بداية اليوم، الخميس، بفعل مؤشرات على انحسار التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة وتوقعات بأن الصين ستزيد دعم اقتصادها المتباطئ، وفق وكالة «رويترز».

وامتد أثر ذلك إلى العملات، حيث زاد الدولار الأسترالي 0.3%.

ويعتبر الدولار الأسترالي مقياسًا للإقبال على المخاطرة والتوقعات الاقتصادية للصين.

وزاد اليورو 0.2% إلى 1.1394 دولار. وجرى تداول العملة الموحدة في نطاق بين 1.16 و1.12 دولار معظم الوقت منذ أغسطس.

وواجه مؤشر الدولار ضغوطًا في الأسابيع القليلة الماضية بعد ارتفاع لثمانية أشهر، حيث خفض المستثمرون توقعاتهم لمزيد التشديد النقدي من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) خلال العام المقبل، إلى جانب مؤشرات على انحسار النزاع تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة عملات، 0.1% إلى 96.945.

وكان الجنيه الإسترليني محط أنظار بعدما تغلبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على محاولة للإطاحة بها من رئاسة حزب المحافظين بسبب الاستياء من خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وبعد ارتفاعه قبل إعلان نتيجة اقتراع حجب الثقة، لم يطرأ تغير يذكر على الإسترليني بعد إعلان النتيجة لأن اجتياز ماي الاقتراع بهامش ضئيل نسبيًّا يظهر حجم المعارضة التي مازالت قائمة لاتفاق انفصال بريطانيا الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد الأوروبي.

وزاد الإسترليني 0.4% إلى 1.2676 دولار.

ونزل الين 0.2% إلى 113.455 ين للدولار بدعم من معنويات إيجابية في آسيا أثرت على العملة التي يشتريها المستثمرون في أوقات الأزمات السياسية.

وأبقى المركزي السويسري على سياسته النقدية بالغة التيسير في اجتماعه كما كان متوقعا. ولم يطرأ تغير يذكر عل الفرنك السويسري.

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